Contraband Police получила бесконечный режим

Разработчики из Crazy Rocks и издатель PlayWay S.A. сообщили о выпуске нового обновления для симулятора пограничника Contraband Police, которое добавляет в игру новый режим, значительно расширяющий игровой процесс. Режим инспектора, также известный как бесконечный режим, был разработан для игроков, которые предпочитают большую свободу игрового процесса и дополнительные возможности для расширения своего аванпоста. Внезапные нападения, простои игроков и ограничения на передвижение были удалены.
В новом режиме игроки берут на себя роль Николы Розникова, бывшего командира погранперехода в Карикатке, которому поручено восстановить разрушенную заставу. Основные возможности режима инспектора:
- Неограниченное время игры.
- Расширенные возможности развития аванпоста. Каждый из 10 элементов аванпоста имеет свою уникальную функцию и 3 уровня улучшения.
- 10-уровневая карьера в полиции.
- Новые документы для проверки.
- Более 20 новых правил въезда.
- Механика самых разыскиваемых преступников. Арестуйте разыскиваемого преступника по фотографии.
- Обновленная карта с возможностью быстрого перемещения по ранее посещенным локациям.
- 5 новых ежедневных миссий, таких как: воздушная контрабанда, патрулирование или торговля на черном рынке.
- 2 новые полицейские машины: Micros и Varilla.
- 25 новых достижений Steam.
трышак кала