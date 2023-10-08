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Contraband Police 08.03.2023
8 183 оценки

Contraband Police получила бесконечный режим

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monk70
Новости

Разработчики из Crazy Rocks и издатель PlayWay S.A. сообщили о выпуске нового обновления для симулятора пограничника Contraband Police, которое добавляет в игру новый режим, значительно расширяющий игровой процесс. Режим инспектора, также известный как бесконечный режим, был разработан для игроков, которые предпочитают большую свободу игрового процесса и дополнительные возможности для расширения своего аванпоста. Внезапные нападения, простои игроков и ограничения на передвижение были удалены.

В новом режиме игроки берут на себя роль Николы Розникова, бывшего командира погранперехода в Карикатке, которому поручено восстановить разрушенную заставу. Основные возможности режима инспектора:

  • Неограниченное время игры.
  • Расширенные возможности развития аванпоста. Каждый из 10 элементов аванпоста имеет свою уникальную функцию и 3 уровня улучшения.
  • 10-уровневая карьера в полиции.
  • Новые документы для проверки.
  • Более 20 новых правил въезда.
  • Механика самых разыскиваемых преступников. Арестуйте разыскиваемого преступника по фотографии.
  • Обновленная карта с возможностью быстрого перемещения по ранее посещенным локациям.
  • 5 новых ежедневных миссий, таких как: воздушная контрабанда, патрулирование или торговля на черном рынке.
  • 2 новые полицейские машины: Micros и Varilla.
  • 25 новых достижений Steam.
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