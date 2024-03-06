По словам Remedy, Control стала хорошо продаваться спустя несколько лет после релиза

Как рассказал глава отдела по связям с общественностью Remedy Entertainment Томас Пуха, Control, которую сегодня многие считают великой игрой, изначально не имела коммерческого успеха. Лучший месяц продаж игры пришелся уже спустя два с лишним года, и они надеются, что то же самое повторится и с Alan Wake 2.

Если мы вернемся на десяток лет назад, то на первые две недели приходилось порядка 90% продаж. Так что, без сомнения, отличное начало продаж - это здорово. Поэтому чем больше мы можем продать с первых дней, тем лучше, разумеется. Но сейчас все сильно изменилось.



Наш лучший месяц с точки зрения продаж Control случился более чем через два года после ее релиза, и это не потому, что игру можно было купить дешевле. Просто у людей есть много игр, в которые они хотят поиграть, и вместо того, чтобы сразу же купить игру, они решают купить ее в удобное время. Возможно, когда будет скидка или что-то в этом роде.



Мы продаем Control уже много лет. Мы смотрим на Alan Wake 2 точно так же, и в 2024 году мы хотим продать больше копий Alan Wake 2.

Также представитель Remedy коснулся вопроса стоимости разработки игры, сказав, что чем выше бюджет, тем больше надежд на хорошие продажи, ибо эти расходы еще нужно покрыть, а прибыль придет потом.

В 2025 году Remedy исполнится 30 лет, и в настоящее время она работает над новыми играми по франшизе Control, став единственным владельцем этого IP, а также над ремейком первых двух частей Max Payne, и все это без указания релизного окна.