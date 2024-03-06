По словам Remedy, Control стала хорошо продаваться спустя несколько лет после релиза

Как рассказал глава отдела по связям с общественностью Remedy Entertainment Томас Пуха, Control, которую сегодня многие считают великой игрой, изначально не имела коммерческого успеха. Лучший месяц продаж игры пришелся уже спустя два с лишним года, и они надеются, что то же самое повторится и с Alan Wake 2.
Если мы вернемся на десяток лет назад, то на первые две недели приходилось порядка 90% продаж. Так что, без сомнения, отличное начало продаж - это здорово. Поэтому чем больше мы можем продать с первых дней, тем лучше, разумеется. Но сейчас все сильно изменилось.
Наш лучший месяц с точки зрения продаж Control случился более чем через два года после ее релиза, и это не потому, что игру можно было купить дешевле. Просто у людей есть много игр, в которые они хотят поиграть, и вместо того, чтобы сразу же купить игру, они решают купить ее в удобное время. Возможно, когда будет скидка или что-то в этом роде.
Мы продаем Control уже много лет. Мы смотрим на Alan Wake 2 точно так же, и в 2024 году мы хотим продать больше копий Alan Wake 2.
Также представитель Remedy коснулся вопроса стоимости разработки игры, сказав, что чем выше бюджет, тем больше надежд на хорошие продажи, ибо эти расходы еще нужно покрыть, а прибыль придет потом.
В 2025 году Remedy исполнится 30 лет, и в настоящее время она работает над новыми играми по франшизе Control, став единственным владельцем этого IP, а также над ремейком первых двух частей Max Payne, и все это без указания релизного окна.
Ну да, как полная версия в Стиме вышла так и стала.
Ага, еще и со скидкой по 400р
Некоторые творцы обретали признание только после смерти)) с чем это связано? С тем что люди тупые и очень тяжело воспринимают все новое и непривычное, особенно если оно ещё и в достаточно сложной форме. А со временем люди немного развиваются и начинают доходить до тех вещей, которые когда то не могли понять)
Контрол потрясающая игра, это ещё на релизе было очевидно.
Ацтань, у меня на релизе железо даже в сторону контрол боялось взглянуть. Вот и купил где-то в 22ом году как железо обновил.
контрол дичь, а не игра. и алан уэйк2 пошёл по такому же принципу кальности
к чему сравнение с творцами хз. кстати, многие писатели реально чушь написали, но её расфорсили после смерти и теперь восхваляют.
а контрол никому не нужен был, да, и щас особо не нужен. просто рост стал больше с нуля, а приподносят это так будто там лямы копий улетают
Я бы на вашем месте поосторожнее пользовался словом "никому", потому что определённо у Контрол есть аудитория, лично у меня Котрол входит в топ-5 лучших игр за последние лет 10.
я хз почему эта игра вообще популярна. у неё же унылейший геймплей.
несколько раз пытался её пройти и бросал в итоге
геймплейно она интереснее большинства игр от третьего лица последних лет
Честно игра мне понравилась, жду продолжения.