Разработчик Remedy выпустил новую версию неофициального патча для Control с разнообразными улучшениями ©

Control от Remedy уже почти четыре года, но она по-прежнему является отличной демонстрацией трассировки лучей с ее блестящими полами в офисе, разрушаемой мебелью и контрастом между темным и светлым. Правда, есть несколько графических проблем: текстуры загружаются с задержкой, а при включении автоматического HDR в Windows появляются темно-серые цвета там, где должен быть настоящий черный, и области, где цветность снижает детализацию.

Как отметила Digital Foundry в видеоролике, эти проблемы были решены благодаря моду, созданному одним из разработчиков Remedy. Филиппо Тарпини (Filippo Tarpini), старший разработчик Unreal Engine, присоединился к Remedy через полгода после выхода Control, но до сих пор занимался ее разработкой на стороне: сначала он выпустил программу для разблокировки разрешения и соотношения сторон, а теперь включил ее в патч HDR ultrawide DLSS RT, который значительно улучшает внешний вид Control.

Автор выпустил новую версию своего неофициального патча под номером 1.5. В ней исправлены ошибки и улучшена оптимизация.

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