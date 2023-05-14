Digital Foundry протестировали мод для Control от разработчика Remedy и остались довольны результатом

Визуально Control от Remedy - впечатляющая игра, и похоже, что она только что стала еще лучше. Недавно к игре был выпущен новый мод, который вносит несколько улучшений, и можно даже сказать, что это почти обновление, потому что его создал Филиппо Тарпини, сотрудник самой Remedy. Мод, созданный разработчиком, привносит новые возможности для PC-геймеров, такие как полная поддержка HDR, улучшение точности технологии Ray Tracing и добавление новой версии DLSS.
Работа разработчика была настолько качественной, что канал Digital Foundry, посвященный технической стороне игр, решил осветить этот мод. Назвав работу "Скрытым обновлением", сотрудники канала были приятно удивлены внесенными улучшениями.
Устали от плачевного состояния ПК-игр? Вот настоящий стимулятор. Control от Remedy всегда была фантастической игрой для ПК - но за сценой разработчик из Remedy Филиппо Тарпини трудится над модом, который делает игру еще лучше: полная поддержка HDR, улучшенная точность трассировки лучей, а также добавление новой версии DLSS - и поддержка DLAA в высоком разрешении. Это просто потрясающе.
Ознакомьтесь со всеми новыми возможностями:
- Native HDR (улучшает точность цвета/полосы, обеспечивает более высокий контраст и более яркие блики).
- DLSS обновлен до версии 3.1.1 и улучшена реализация
- Добавлена поддержка DLAA (DLSS в родном разрешении).
- Добавлена новая настройка текстур "Max" для улучшения медленной передачи текстур (минимум 8 ГБ+ VRAM, рекомендуется 10 ГБ+).
- Добавлена новая настройка для использования 3x с трассировкой лучей и объемными изображениями, повышающая качество и снижающая шум
- Полная поддержка UltraWide: разблокируйте любое разрешение и соотношение сторон, включая 32:9+.
- Исправлены проблемы пользовательского интерфейса при соотношении сторон, отличном от 16:9.
- Добавлена настройка FOV.
- Добавлена настройка пропуска вступительного видео.
- Некоторые исправления FOV и LOD для UW.
- Улучшено управление окнами + без границ + полноэкранный режим
- Исправлен некорректный запуск игры на GPU не от Nvidia и AMD (например, Intel Arc).
- Восстановлено кинозерно с помощью DLSS и сделано его более выраженным.
- Улучшено качество изображения SDR (мелкие исправления тонального отображения и увеличен размер буфера).
- Исправления мелких ошибок, глюков и функций.
Желающие могут скачать мод через сайт PCGamingWiki.
Кто-нибудь осилил эту игру ? Нет, я не хочу сказать что игра плохая, но мне она показалась дико скучной, я так и не осилил ее пройти полностью.
Игру осилил, длц нет.
Прошёл её дважды. Просто большей бредятины я ещё не видел.... Интересно что курил автор данной игры?
Пройдена мною три раза. Одна из лучших игр Remedy и один из лучших шутеров в истории. Жду Control 2. Плюс надеюсь, что в будущих играх Remedy женщин в качестве главных героинь будет только больше.
"Дико скучно" - это про Алана Вейка, но никак не про Control.
Я осилил, хоть и не без труда. Однообразные враги, однообразная боёвка - притянуть бросить, постоянный кринж, когда героиня поворачивается лицом. Запомнился только 1 минутный момент под конец игры, на лифте под музон, который меня разбудил)
Cюжет прошел до конца и там несколько побочек..А так да, беготня туда сюда по уровням и постоянная битва с возникающими внезапно врагами дико надоедает.
Remedy слабо выпустить этот мод официальным патчем?
Зернистость очень сильно но зря, а остальное прям вкусно.