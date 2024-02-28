Remedy выкупила все права на Control у издателя 505 Games

Теперь финский разработчик видеоигр владеет правами на хитовый экшен 2019 года Control, а также на его грядущий сиквел и многопользовательский кооперативный спин-офф Condor.

505 Games останется издателем оригинальной Control до 31 декабря 2024 года. Стоимость сделки составляет 17 миллионов евро — именно столько 505 Games вложила в разработку Control 2 и Condor. Remedy отмечает, что из-за "определенной дебиторской задолженности" фактическая сумма, которую она заплатит, будет меньше этой.

Remedy заявила, что будет обдумывать, стоит ли заниматься самоизданием или найти нового партнера по изданию игр серии Control.

Control стала хитом для Remedy, разойдясь по миру тиражом более четырех миллионов экземпляров и принеся более 100 миллионов евро дохода. Игра также связана с серией Alan Wake как часть вселенной Remedy Connective Universe.

Alan Wake 2 вышла в октябре прошлого года и разошлась тиражом 1,3 миллиона копий. Ее издателем выступила Epic Games.

"В рамках долгосрочной стратегии Remedy, направленной на расширение прав собственности на наш бизнес и созданные нами IP, мы вернули все права на Control и разрабатываемую Condor and Control", - сказал генеральный директор Remedy Теро Виртала.