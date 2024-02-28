Remedy выкупила все права на Control у издателя 505 Games

Теперь финский разработчик видеоигр владеет правами на хитовый экшен 2019 года Control, а также на его грядущий сиквел и многопользовательский кооперативный спин-офф Condor.
505 Games останется издателем оригинальной Control до 31 декабря 2024 года. Стоимость сделки составляет 17 миллионов евро — именно столько 505 Games вложила в разработку Control 2 и Condor. Remedy отмечает, что из-за "определенной дебиторской задолженности" фактическая сумма, которую она заплатит, будет меньше этой.
Remedy заявила, что будет обдумывать, стоит ли заниматься самоизданием или найти нового партнера по изданию игр серии Control.
Control стала хитом для Remedy, разойдясь по миру тиражом более четырех миллионов экземпляров и принеся более 100 миллионов евро дохода. Игра также связана с серией Alan Wake как часть вселенной Remedy Connective Universe.
Alan Wake 2 вышла в октябре прошлого года и разошлась тиражом 1,3 миллиона копий. Ее издателем выступила Epic Games.
"В рамках долгосрочной стратегии Remedy, направленной на расширение прав собственности на наш бизнес и созданные нами IP, мы вернули все права на Control и разрабатываемую Condor and Control", - сказал генеральный директор Remedy Теро Виртала.
Понятно. Значит, Control 2 на ПК пойдёт лесом, как и пошёл Alan Wake 2. А я бы купил, первая часть очень понравилась - купил сразу, как в Steam вышла.
Лучше бы права на Quantum Break выкупили у майков. Игра достойна сиквела.
По всей видимости, в ближайшие дни игра сразу станет недоступна для приобретения в России.
Разработчики выкупили своё творение у издателя? Хммм 😏
Ну если-бы разработчики могли сами себя спонсировать... а так тут ситуация 2 сторон монеты, с 1н стороны- Ремеди придумала и сделала, с другой 505 дали денег на реализацию и кто-бы знает как оно все закрутилось-бы не дай денег(как-как закрылись-бы нахрен, ибо контора была в долгах по уши и их по сути вытянули из долговой ямы, не думали почему 3го Макса делали Рокстар?) ... И стоимость сделки в 17 лямов при доходе того-же Алана в 100 лямов, это капля в море ...
Может патчи какие выпустят. Тот фанатский фикс от бывшего разработчика например)
Уверен, Epic не упустит шанс.
Главное, чтобы потом не отдали эти права Epic Games.
Похоже, что финны просто пытаются создать свой собственный Marvel, но у них не получится. И даже Alan Wake 2, который они так хвастают, не побил рекорды продаж. Так что, не знаю, на кого они себя надувают, потратив 17 евро