Согласно надёжному инсайдеру, шутер Control станет следующей игрой в бесплатной раздаче EGS

Как сообщил надёжный инсайдер billbil-kun, магазин Epic Games снова предложит экшен Control от студии Remedy бесплатно в рамках своей 15-дневной рождественской акции раздачи игр — игра доступна бесплатно только одни сутки, с 25 декабря 19:00 МСК до 26 декабря 19:00 МСК. Чтобы получить игру, просто войдите в Epic Games Store (или создайте учетную запись), перейдите на страницу игры Control, а затем нажмите «Получить», чтобы добавить игру в свою библиотеку бесплатно.
Control рассказывает о Джесси Фейден, директоре секретного агентства под названием Федеральное бюро контроля, которая использует сверхъестественные способности для борьбы с паранормальной силой.
Мне кажется её 2 раза уже раздавали, но базовую, без DLC. Лучше бы что то другое, чем её. Хотя бы первую часть Alan Wake пускай раздадут, раз на Alan Wake II у EGS эксклюзивные права на продажу.
Они вроде DLC за предзаказ обещали всем раздать, в итоге дали их?
Опять
оказывается она уже была у меня в библиотеке, а я и не знал
её дважды раздавали
Спасибо, но я уже забирал бесплатно в GOG)
Вы слегка припоздали. Знаете, я тоже своего рода инсайдер, могу говорить, какая игра будет, когда это уже почти как час известно // Миша Калинин
Ну так час назад новость на сайте и появилась // Виктор Мортагар
Похоже не соврали что будет раздача разочарования.
1 Лего было норм и все
Да это правда
в который раз? в десятый?
Ну свои подделки как то надо раздовать, со временем и алан вейк 2 будут по 10 раз раздовать
А мне игруля в своё время прям зашла. Получил удовольствие от процесса прохождения
Забавно с каким пафосным заголовком преподносится раздача старой игры, которую уже раздавали несколько раз.
кто-то еще не забрал эту игру за три года раздач? она же везде была, даже в пс плюсе
Лично мне и даром не нужна, игра фигня, не интересная.
Его только ленивый, еще не купил за копейки в Steam 😉
Я ленивый. Подтверждаю. Не покупал.
я тебе больше скажу
сперва её можно было в егс (когда была экзом) купить за копейки с купоном
потом её раздавали в егс
потом можно было купить в стиме на скидках по дешману
потом можно было на хамбле в подписке получить
потом опять в егс раздавали
теперь снова в егс раздают
1)игра душная, зря покупал
2) У вас частый случай биполярОчки, то вам пофиг на епик лаунчер, то у вас оказывается она уже там есть
А тебе сразу странно не показался геймплей?