Согласно надёжному инсайдеру, шутер Control станет следующей игрой в бесплатной раздаче EGS

Как сообщил надёжный инсайдер billbil-kun, магазин Epic Games снова предложит экшен Control от студии Remedy бесплатно в рамках своей 15-дневной рождественской акции раздачи игр — игра доступна бесплатно только одни сутки, с 25 декабря 19:00 МСК до 26 декабря 19:00 МСК. Чтобы получить игру, просто войдите в Epic Games Store (или создайте учетную запись), перейдите на страницу игры Control, а затем нажмите «Получить», чтобы добавить игру в свою библиотеку бесплатно.

Control рассказывает о Джесси Фейден, директоре секретного агентства под названием Федеральное бюро контроля, которая использует сверхъестественные способности для борьбы с паранормальной силой.