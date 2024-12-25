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Control 27.08.2019
Экшен, Адвенчура, Шутер, От третьего лица
7.8 1 855 оценок

Согласно надёжному инсайдеру, шутер Control станет следующей игрой в бесплатной раздаче EGS

monk70
Новости

Как сообщил надёжный инсайдер billbil-kun, магазин Epic Games снова предложит экшен Control от студии Remedy бесплатно в рамках своей 15-дневной рождественской акции раздачи игр — игра доступна бесплатно только одни сутки, с 25 декабря 19:00 МСК до 26 декабря 19:00 МСК. Чтобы получить игру, просто войдите в Epic Games Store (или создайте учетную запись), перейдите на страницу игры Control, а затем нажмите «Получить», чтобы добавить игру в свою библиотеку бесплатно.

Control рассказывает о Джесси Фейден, директоре секретного агентства под названием Федеральное бюро контроля, которая использует сверхъестественные способности для борьбы с паранормальной силой.

7
23
Комментарии: 23
Ваш комментарий
Legend_of_the_Hero

Мне кажется её 2 раза уже раздавали, но базовую, без DLC. Лучше бы что то другое, чем её. Хотя бы первую часть Alan Wake пускай раздадут, раз на Alan Wake II у EGS эксклюзивные права на продажу.

7
Kenn1y

Они вроде DLC за предзаказ обещали всем раздать, в итоге дали их?

0
Scorpion_GamePlay

Опять

4
Jesus_M

оказывается она уже была у меня в библиотеке, а я и не знал

3
JohnTornton

её дважды раздавали

0
JustA_NiceGuy

Спасибо, но я уже забирал бесплатно в GOG)

3
BAZKIN
3
Пользователь ВКонтакте

Вы слегка припоздали. Знаете, я тоже своего рода инсайдер, могу говорить, какая игра будет, когда это уже почти как час известно // Миша Калинин

1
Пользователь ВКонтакте

Ну так час назад новость на сайте и появилась // Виктор Мортагар

0
kotasha

Похоже не соврали что будет раздача разочарования.

0
jax baron

1 Лего было норм и все

0
Никита Дроздоvv

Да это правда

0
JohnTornton

в который раз? в десятый?

0
jax baron

Ну свои подделки как то надо раздовать, со временем и алан вейк 2 будут по 10 раз раздовать

0
ohrannik84

А мне игруля в своё время прям зашла. Получил удовольствие от процесса прохождения

0
Чебурешник

Забавно с каким пафосным заголовком преподносится раздача старой игры, которую уже раздавали несколько раз.

0
Gridon

кто-то еще не забрал эту игру за три года раздач? она же везде была, даже в пс плюсе

0
Nell_0071

Лично мне и даром не нужна, игра фигня, не интересная.

-1
UralGames83Ru

Его только ленивый, еще не купил за копейки в Steam 😉

-2
Rey4rtRO

Я ленивый. Подтверждаю. Не покупал.

4
JohnTornton

я тебе больше скажу

сперва её можно было в егс (когда была экзом) купить за копейки с купоном
потом её раздавали в егс
потом можно было купить в стиме на скидках по дешману
потом можно было на хамбле в подписке получить
потом опять в егс раздавали
теперь снова в егс раздают

0
rtnrwv

1)игра душная, зря покупал
2) У вас частый случай биполярОчки, то вам пофиг на епик лаунчер, то у вас оказывается она уже там есть

-2
jax baron

А тебе сразу странно не показался геймплей?

0