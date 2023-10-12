Сиквел симулятора повара Cooking Simulator 2: Better Together получил полноценный трейлер

Эта игра позволяет вам показать свои кулинарные таланты и создать свою империю ресторанов. Вас ждёт множество возможностей и заданий, которые не дадут вам заскучать.

Начните свой путь с нуля: откажитесь от скучной работы в офисе и откройте свою первую закусочную. Приготовьте простые, но вкусные блюда для своих клиентов и заработайте деньги на развитие своего бизнеса. Постепенно вы сможете расширить свое меню, улучшить оборудование и нанять новый персонал, а также переехать в более престижное место.

Изучайте различные кухни мира и приготовьте несколько сотен разных блюд, от домашних до гурмэ. Выбирайте ингредиенты, следите за температурой и временем приготовления, украшайте тарелки и подавайте блюда горячими. Не забывайте о санитарных нормах и чистоте на кухне — ведь вы не хотите, чтобы вас закрыли из-за нарушений. Удовлетворяйте потребности и вкусы своих посетителей, получайте отзывы и чаевые, а также участвуйте в конкурсах и фестивалях, чтобы доказать, что вы лучший шеф-повар в городе.

Если вы любите творчество и эксперименты, то вы можете создавать свои собственные рецепты и делиться ими с другими игроками. Используйте разнообразные продукты и специи, сочетайте несочетаемое и поражайте своих гостей необычными блюдами.

Если вы хотите разделить радость от готовки с другом, то для вас подготовлен кооперативный режим. В этом режиме вы можете помогать друг другу на кухне, обмениваться ингредиентами и утварью, а также давать советы и подсказки.