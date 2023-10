Сиквел симулятора повара Cooking Simulator 2: Better Together получил полноценный трейлер ©

Демоверсия Cooking Simulator 2: Better Together доступна во время Steam Next Fest — многодневного празднования предстоящих игр, которое пройдет с 9 по 16 октября 2023 года. Кроме того, также был выпущен полный трейлер игры.

Хотя в демо-версии еще нет кооперативного режима, студия решила показать некоторые ключевые функции и механики, лежащие в основе основного цикла игры. Некоторые механики и функции были улучшены по сравнению с Cooking Simulator 1.

В комплект демо-версии входят новая станция сборки и система резки, создатель рецептов, модернизированная термическая обработка и пояс с инструментами повара. Все механики и функции доступны игрокам для тестирования вместе с различными блюдами, например: гамбургером, картофелем фри и овощами на гриле. Не все функции, запланированные для финальной версии игры, доступны в демо-версии, и все элементы и механики будут улучшены до выхода самой полной игры.