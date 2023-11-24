Авторы Corepunk объявили о проведении первого тестирования без NDA

Студия Artificial Cor объявила, что 16-20 декабря пройдут первые игровые тесты Corepunk без NDA. Количество приглашений будет значительно больше, чем раньше.

Это будет первый раз, когда мы открыто покажем игру. Для нас это важный шаг на пути к релизу и расширению аудитории. Цель следующего теста - прежде всего дать возможность сообществу поиграть в Corepunk, получить первые впечатления от игры, ее открытого мира, свои первые впечатления и продемонстрировать игровой процесс, поделиться своим мнением об игре с более широкой аудиторией. С технической точки зрения мы будем тестировать масштабируемость сервера, что также является одним из ключевых этапов нашей дорожной карты, предшествующей релизу.

Это по-прежнему будет альфа-версия Бета запланирована на конец зимы с началом раннего доступа. Регистрация на тесты здесь.