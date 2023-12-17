Новый геймплейный трейлер файтинга Coreupt представляет двух новых бойцов

Сегодня разработчик грядущего инди-файтинга Coreupt выпустил новый трейлер, в котором показал больше играбельных бойцов в действии. Звездами шоу являются РПГ и Драконов, которых мы впервые видим во всей красе.

Трейлер также демонстрирует быстрый и стильный геймплей этой многообещающей игры и прогресс, достигнутый по сравнению с предыдущим, в котором были показаны Gatling, Winry, Destroy, Beretta и Sawn-Off.

Кстати, Драконов должен стать главным злодеем игры. Ему и его соратникам противостоят Гатлинг и его союзники.

Игру уже можно добавить в список желаемого Steam, а ее выход запланирован на 2024 год. Игра разрабатывается на движке Unreal Engine 5 и, по слухам, вдохновлена Marvel Vs Capcom 3. Она также будет поддерживать откат сетевого кода, что всегда приветствуется, а демоверсия должна появиться совсем скоро.

Обещано множество режимов как для одиночной, так и для многопользовательской игры, включая аркадный, сюжетный и режим выживания. Будут предусмотрены онлайновые таблицы лидеров, позволяющие игрокам соревноваться друг с другом в рейтингах не только косвенно, но и напрямую.

Coreupt находится в разработке уже довольно долгое время, и с момента своего появления она значительно продвинулась вперед.