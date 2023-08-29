Новый трейлер файтинга Coreupt представляет персонажей. Скоро выйдет демо-версия

В далёком будущем мир столкнулся с самой большой угрозой в своей истории: яростный генерал, жаждущий заполучить Ядра Гипериона, которые обладают невероятной мощью. Несколько отважных героев решаются на отчаянный шаг: они отправляются в самое сердце вражеской территории, чтобы найти и уничтожить Ядра Гипериона — источники энергии, питающие инвазию. Но на пути к цели им придётся преодолеть множество опасностей и ловушек, а также столкнуться с непростыми моральными дилеммами. Смогут ли они сплотиться в команду и выполнить свою миссию? Или же они погибнут, не успев спасти свой мир?

Coreupt — это файтинг с динамичным геймплеем и разнообразными персонажами. Выберите своего любимого бойца из нескольких доступных и сражайтесь против компьютера или других игроков в различных режимах. Каждый персонаж имеет свой уникальный стиль боя, арсенал приемов и способности. Вы можете комбинировать разные атаки, чтобы создавать эффектные комбо и наносить максимальный урон противнику.