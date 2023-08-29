на главную
об игре
Coreupt TBA
5.2 33 оценки

Новый трейлер файтинга Coreupt представляет персонажей. Скоро выйдет демо-версия

©
monk70
Новости

Сегодня разработчик грядущего файтинга Coreupt выпустил совершенно новый трейлер, посвященный играбельным бойцам. В частности, мы увидим пять персонажей: Гатлинга, Уинри, Дестроя, Беретту и Обрез. Для каждого из них трейлер демонстрирует короткую анимацию, за которой следует игровой процесс.

Также стало известно, что скоро появится демо-версия, и подтверждение того, что в Coreupt будет реализован сетевой код отката.

Coreupt находится в разработке уже довольно давно, и трейлер определенно показывает прогресс, достигнутый с течением времени.

1
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
AAAndroid

Ну выглядит херовато

0
dem001

Ну да , ребятки лет на 13-15 опоздали , и время неудачное для выпуска файтинга , щас все крупные издатели выпустят свои новые части , народ разбежится по свим любимым сериям и ближайшие 2-3 года жанр будет в простое .

0
deusMarshall

Сейчас затеряются на фоне мк11. Но выглядит довольно неплохо, чем-то схоже с МК9, но анимации очень дерганные, я таких не видел ни в одном файтинге за все время, поэтому есть куда работать и расти)

0