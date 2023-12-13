Игра-симулятор корпоративного управления CorpoNation: The Sorting Process обзавелась датой релиза

Антиутопическая игра-симулятор корпоративного управления CorpoNation: The Sorting Process выйдет на PC (через Steam) 22 февраля 2024 года, объявили издатель Playtonic Friends и разработчик Canteen.

Испытайте линейную антиутопическую историю, в которой вы будете работать лаборантом в корпоративном государстве. Ваша задача — организовать загадочную коллекцию генетических образцов и оставаться образцовым сотрудником, несмотря на мятежные рабочие-мошенники, которые пытаются вас завербовать. Славная Корпорация Нация рассчитывает на то, что вы будете усердно работать и вложите свои деньги обратно в экономику.

Разработчики также выпустили новый трейлер проекта.