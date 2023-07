Devolver Digital представила новый трейлер повествовательного приключения The Cosmic Wheel Sisterhood ©

Devolver Digital представила трейлер Meet the Coven для The Cosmic Wheel Sisterhood. В этом новом игровом процессе представлены персонажи, которых вы встретите (и, возможно, спасете или обречете) позже в этом году на ПК и Switch.

The Cosmic Wheel Sisterhood от Deconstructeam (The Red Strings Club, Gods Will Be Watching) — это великолепное повествовательное приключение по сбору колоды Таро. Создавайте свои собственные карты и исследуйте захватывающее разветвленное повествование о Фортуне, ведьме, живущей в изгнании на астероиде.

В поисках свободы Фортуна заключает опасный договор с запретным существом — таинственным и древним Абрамаром, — который дает ей возможность создавать наполненные магией карты Таро. Ваш ковен обречен или вы можете его спасти?