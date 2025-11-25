"Отец" Counter-Strike выступит на Московской международной неделе видеоигр

29 ноября на Московской международной неделе видеоигр выступит Мин Ле — создатель Counter-Strike и один из самых влиятельных разработчиков в истории жанра. На площадке Московского кластера видеоигр и анимации он поделится взглядом на рождение эпохи мультиплеерных шутеров и тем, почему философия уважения к игроку остаётся ключом к долгоживущим хитам.
В своём выступлении Мин Ле расскажет, как маленький мод, созданный энтузиастами, превратился в игру, определившую стандарты индустрии на десятилетия. Разработчик объяснит, как удержать авторское видение, при этом превращая сообщество в полноценного соавтора, и почему Counter-Strike смог пережить смену поколений, технологий и платформ. Отдельно эксперт коснётся вопроса, где сегодня рождаются настоящие инновации — в независимых студиях или в крупных корпорациях.
Для российских разработчиков это редкая возможность услышать историю создания легенды прямо из первых уст и обсудить принципы, которые формируют устойчивые и востребованные игровые проекты.
Деловая программа Московской международной недели видеоигр включает более 50 сессий с участием порядка 200 специалистов из России и других стран. Четыре тематических трека — «Тренды индустрии», «Игровая экосистема», «Технологии индустрии» и «Игрок решает всё» — охватят ключевые направления развития отрасли.
Московская международная неделя видеоигр пройдёт с 27 по 30 ноября и объединит ведущие компании, разработчиков и игроков. Участие подтвердили представители более чем 20 стран, а городская программа охватит свыше 330 площадок — от компьютерных клубов и магазинов электроники до образовательных и культурных пространств.
Организатором мероприятия выступает Агентство креативных индустрий Москвы при Департаменте культуры. Цель проекта — показать возможности российской игровой индустрии, поддержать городскую инфраструктуру и укрепить позиции московских студий на международной арене.
Дед сделал 1 удачный мод в 1999 году и теперь до конца жизни будет гастролировать с прохладными историями про уважение пока его единственный самостоятельный проект tactical intervention сгнил на помойке. Аналитика рынка от пенсионера устарела еще до выхода CS GO, а ирония в том что про инновации будет рассказывать человек с 0 успешных релизов за последние 20 лет
Это лучше чем как ты, срать почти в каждой теме бесполезными комментариями
Было бы интересно спросить у него, что он думает насчёт того, что из его детища превратили в тупо торговую площадку
Ты путаешь причину и следствие. В современных реалиях монетизация популярного сетевого проекта -- это неотъемлемая часть его существования. В том числе благодаря ей: сундукам, ключам, пропускам и луту -- все это живет и процветает.
Не говоря о том, что это одна из самых востребованных киберспортивных игр с мейджорами, где призовой фонд выше $1млн, а не тупо торговая площадка.
Чел оказался в нужном месте в нужное время вот и все. И не стал воротить нос от предложения Valve. Последняя не плохо так нажилась в итоге на его идеи руками в том числе его самого.
p.s. Касательно же того что он вроде как приедет. Могу лишь сожалеть. Это многое о челе мне сказало. Печально короче.
А "прадед" тогда контры,если этот дуст ее "отец"