Counter-Strike: Condition Zero получила обновление спустя почти два десятилетия после релиза

Классическая Counter-Strike: Condition Zero получила совершенно новый патч, спустя почти два десятилетия после выхода игры в 2004 году. Несмотря на то, что это не самая рейтинговая игра Valve в Steam, Counter-Strike: Condition Zero по-прежнему есть что предложить поклонникам франшизы.

Counter-Strike: Condition Zero является в некотором роде исключением из серии в целом. Несмотря на то, что франшиза известна в первую очередь как многопользовательская, в Counter-Strike: Condition Zero содержит целую однопользовательскую кампанию, в которой сохранился знаменитый тактический геймплей серии. Казалось, что Valve покончила с обновлением игры, пока из ниоткуда не появилось это неожиданное обновление.

Valve подтвердила выход обновления Counter-Strike: Condition Zero в сообщении в Steam, и его появление может стать сюрпризом для игроков. Последнее обновление для игры вышло в 2020 году, а до этого в основном выходило по одному небольшому патчу в год. Самое значительное изменение — обновление Counter-Strike: Condition Zero для поддержки изменений в движке, внесенных обновлением к 25-летию Half-Life, что вызвало ряд проблем в играх, использовавших эту игру в качестве основы. Хорошая новость заключается в том, что, похоже, Valve знает об этих проблемах и предпринимает правильные шаги для их своевременного устранения: