13-летний игрок CS:GO получил приглашение в киберспортивную лигу

Организаторы лиги FPL Challenger Europe по CS:GO на FACEIT пригласили восемь новых игроков, среди которых 13-летний MaiL09. Анонс опубликован на официальном сайте ресурса.

MaiL09 имеет 4 тыс. ELO и 1029 игр в матчмейкинге FACEIT с 57% процентом побед. Средний показатель «убийств», смертей и помощи у игрока 1.45.

Ничего себе, сегодня большой день, я получил приглашение в FPL-C! Я совершенно растерян!



MaiL09, игрок CS:GO

FPL Challenger Europe — лига на FACEIT, на которой принимают участие профессиональные, начинающие игроки и стримеры. Лучшие участники турнира разыграют призовой фонд в размере $9 тыс. и приглашения в высшую лигу.