Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
7.9 3 577 оценок

13-летний игрок CS:GO получил приглашение в киберспортивную лигу

KingJames
Новости

Организаторы лиги FPL Challenger Europe по CS:GO на FACEIT пригласили восемь новых игроков, среди которых 13-летний MaiL09. Анонс опубликован на официальном сайте ресурса.

MaiL09 имеет 4 тыс. ELO и 1029 игр в матчмейкинге FACEIT с 57% процентом побед. Средний показатель «убийств», смертей и помощи у игрока 1.45.

Ничего себе, сегодня большой день, я получил приглашение в FPL-C! Я совершенно растерян!

MaiL09, игрок CS:GO

FPL Challenger Europe — лига на FACEIT, на которой принимают участие профессиональные, начинающие игроки и стримеры. Лучшие участники турнира разыграют призовой фонд в размере $9 тыс. и приглашения в высшую лигу.

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Комментарии: 3
Ваш комментарий
ABRASцовы

Я думал, что у игры ограничение 16+ и играть ему рановато.

0
Миля Рогова

Многие хотели быть им, многие даже хотели

0
IziXizI

Крутяк малый! ) GLHF

-1