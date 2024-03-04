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Counter-Strike: Global Offensive 21.08.2012
Экшен, Мультиплеер, Шутер, От первого лица
7.9 3 828 оценок

Fnatic одержала победу над Preasy в матче RES Regional Series 1 Europe

litellfox
Новости

Команда Fnatic смогла пройти дальше из группы турнира RES Regional Series 1 Europe по CS:GO, победив коллектив Preasy из Дании. Для определения победителя им понадобилось три карты, и окончательный результат игры составил 2:1.

После обмена пиками Preasy выиграла карту Inferno со счетом 13:9, затем Fnatic вернулись в игру, выиграв карту Ancient с таким же счетом. На решающей карте Vertigo игроки Fnatic показали свою силу, победив со счетом 13:4. Стоит отметить, что в предыдущем матче между этими командами датчане показали себя сильнее.

Лучшим игроком встречи был признан Фредди "KRIMZ" Йохансон с результатом K/D 53-35. Общая статистика матча такова:

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