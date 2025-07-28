Counter-Strike: Source показывает рекордный онлайн за 13 лет

Легендарный шутер Counter-Strike: Source неожиданно вернулся в центр внимания — в минувшие выходные игра продемонстрировала рекордный онлайн за последние 13 лет. По данным SteamDB, в пиковый момент в CSS одновременно играло 56 987 человек — максимум с апреля 2012 года, когда онлайн достигал 61 373.

Даже на текущий момент суточный онлайн держится на впечатляющем уровне — более 45 тысяч игроков, что позволяет Source уверенно обходить по популярности многие современные проекты. Например, Helldivers 2 набирает около 50 000 игроков, Ready or Not — 40 000, а Overwatch 2 — около 28 000.

Причины всплеска интереса к старой версии шутера пока не очевидны. Некоторые фанаты связывают рост популярности с ностальгией, выходом свежих модов или же желанием игроков вернуться к более классическому и "чистому" опыту после неоднозначного восприятия CS2.

Как бы то ни было, Counter-Strike: Source, вышедшая в 2004 году, спустя почти два десятилетия вновь собирает толпы игроков — и показывает, что настоящая классика не стареет.