Counter-Strike: Source показывает рекордный онлайн за 13 лет

Легендарный шутер Counter-Strike: Source неожиданно вернулся в центр внимания — в минувшие выходные игра продемонстрировала рекордный онлайн за последние 13 лет. По данным SteamDB, в пиковый момент в CSS одновременно играло 56 987 человек — максимум с апреля 2012 года, когда онлайн достигал 61 373.
Даже на текущий момент суточный онлайн держится на впечатляющем уровне — более 45 тысяч игроков, что позволяет Source уверенно обходить по популярности многие современные проекты. Например, Helldivers 2 набирает около 50 000 игроков, Ready or Not — 40 000, а Overwatch 2 — около 28 000.
Причины всплеска интереса к старой версии шутера пока не очевидны. Некоторые фанаты связывают рост популярности с ностальгией, выходом свежих модов или же желанием игроков вернуться к более классическому и "чистому" опыту после неоднозначного восприятия CS2.
Как бы то ни было, Counter-Strike: Source, вышедшая в 2004 году, спустя почти два десятилетия вновь собирает толпы игроков — и показывает, что настоящая классика не стареет.
Сам уже долгое время поигрываю то в 1.6 то в сурс, иногда еще в лефт забегаю с рандомами:) Вот это игры, а не этот кал бездушный современный.
Согласен. Так ещё пули летят туда куда надо
Ну, когда у тебя новая версия не имеет должного развития рано или поздно идёт процесс компенсации этого откатом к более старому.
должное развитие это что? игра с 1999 года не меняется лолкек
Причины очевидны. CS2 шляпа, в которую люди заходят чисто выбить кейсы и так до следующей недели.
Мне лично и эти кейсы надоело выбивать, уже несколько месяцев не заходил в КС2, а вот в 1.6 сейчас частенько захожу.
да ты что? а ксго было по другому?
1.6 и Source - лучшее из всех CS!!
только это боты, для чего не ясно, но сервера пустые
А ботов учитывают как игроков с аккаунтами?
На но-стимовской кс до сих пор полные сервера
На нон-стим больше стимовцев(когда Аватарки показываются)
да потому что кс2 мусор а не игра - читаков море, маршрутизация при которой пинг ощущается как 500 хотя игра говорит что 30 да и графон мультяшный сделали(((
Я уже не играю в кс лет так 7 когда она еще была ксго там читаков было валом хотя у меня достаточно часов на играно но она для меня умерла стала дерьмом
я только раз в неделю кейс забираю
Я вообще в 1.6 играю и нормально, в кс 2 захожу только ради кейсов чтобы заработать и тут же продать их.
Потому шо кс2 и ксго стало дерьмом а не игрой особенно когда появились петушинные скины как для детей малых
Боты скорее всего
Да это не боты. у Соурс всегда было большое игровое сообщество, там обычно играют чисто казуалы на своих серверах, кому эти скины, компетитив режимы и т.д. из кс2 нафиг не нужны.
Сам лично знаю минимум 3х знакомых, в сорс играют всю жизнь)