Для Counter-Strike: Source впервые за 4 года вышло обновление

Впервые за 4 года компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Source. Патч автоматически установится после перезапуска игры и добавит поддержку 64-битных систем, улучшенные настройки видео, а также некоторые технологии из обновления для Half-Life 2. Кроме того, Разработчики исправили ошибки предсказания на стороне клиента, доработали поведение моделей оружия и улучшили синхронизацию движения.

Список всех изменений для CS: Source: