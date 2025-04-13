Для Counter-Strike: Source впервые за 4 года вышло обновление

Впервые за 4 года компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Source. Патч автоматически установится после перезапуска игры и добавит поддержку 64-битных систем, улучшенные настройки видео, а также некоторые технологии из обновления для Half-Life 2. Кроме того, Разработчики исправили ошибки предсказания на стороне клиента, доработали поведение моделей оружия и улучшили синхронизацию движения.
Список всех изменений для CS: Source:
- Добавлена поддержка 64-битных систем. 64-битные бинарные файлы будут запускаться автоматически на системах с 64-битной операционной системой;
- Добавлена опция безрамочного окна в настройки видео;
- Добавлены бикубические карты освещения (из обновления Half-Life 2: 20th Anniversary Update).
- Добавлен радиальный туман (из обновления Half-Life 2: 20th Anniversary Update);
- Добавлена поддержка Steam Networking;
- Добавлено масштабирование интерфейса для экранов с высоким разрешением;
- Теперь имя сервера по умолчанию в локальных играх будет включать имя игрока;
- Теперь игра запускается в разрешении экрана по умолчанию вместо 640×480;
- Исправлены ошибки предсказания на стороне клиента (устраняют лаги и откаты в некоторых ситуациях);
- Исправлена ошибка, при которой при вставании после приседания камера могла некорректно отображаться, если игроку не хватало пространства;
- Исправлена ошибка, из-за которой во время зимнего события подарки не выпадали случайным образом при убийстве игроков;
- Добавлена переменная sv_autobunnyhopping, позволяющая серверам с бхопом включить нужное поведение с предсказанием на стороне клиента;
- Исправлена ошибка предсказания, при которой перемещение игрока на клиенте могло не учитываться при выполнении определенных действий;
- Улучшено предсказание при ходьбе по объектам и другим сущностям;
- Некоторые составляющие клиента теперь вызывают ошибки предсказания только локально. Например, если ошибка предсказания произошла у модели оружия в руках, игрок не испытает общую ошибку предсказания;
- Исправлено предсказание покачивания модели оружия;
- Исправлена ошибка предсказания, связанная с анимациями бездействия оружия;
- Исправлена ошибка, из-за которой некоторые разрушаемые объекты не разбивались корректно;
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые переменные, такие как положение игрока, могли некорректно синхронизироваться с сервером в определенных ситуациях;
- Исправлена рассинхронизация базовой скорости игрока (например, при движении по конвейерам, подвижным объектам и т. д.) между клиентом и сервером.
Не понимаю как люди играют в кс после 2005г, архаичный кал мамонта.
Ты забыл снять свои штаны, пока ты высрал это
Counter-Strike: Source 2