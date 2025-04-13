ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Counter-Strike: Source 16.11.2004
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Тактика, От первого лица
8.9 3 047 оценок

Для Counter-Strike: Source впервые за 4 года вышло обновление

sltw sltw

Впервые за 4 года компания Valve выпустила обновление для Counter-Strike: Source. Патч автоматически установится после перезапуска игры и добавит поддержку 64-битных систем, улучшенные настройки видео, а также некоторые технологии из обновления для Half-Life 2. Кроме того, Разработчики исправили ошибки предсказания на стороне клиента, доработали поведение моделей оружия и улучшили синхронизацию движения.

Список всех изменений для CS: Source:

  • Добавлена поддержка 64-битных систем. 64-битные бинарные файлы будут запускаться автоматически на системах с 64-битной операционной системой;
  • Добавлена опция безрамочного окна в настройки видео;
  • Добавлены бикубические карты освещения (из обновления Half-Life 2: 20th Anniversary Update).
  • Добавлен радиальный туман (из обновления Half-Life 2: 20th Anniversary Update);
  • Добавлена поддержка Steam Networking;
  • Добавлено масштабирование интерфейса для экранов с высоким разрешением;
  • Теперь имя сервера по умолчанию в локальных играх будет включать имя игрока;
  • Теперь игра запускается в разрешении экрана по умолчанию вместо 640×480;
  • Исправлены ошибки предсказания на стороне клиента (устраняют лаги и откаты в некоторых ситуациях);
  • Исправлена ошибка, при которой при вставании после приседания камера могла некорректно отображаться, если игроку не хватало пространства;
  • Исправлена ошибка, из-за которой во время зимнего события подарки не выпадали случайным образом при убийстве игроков;
  • Добавлена переменная sv_autobunnyhopping, позволяющая серверам с бхопом включить нужное поведение с предсказанием на стороне клиента;
  • Исправлена ошибка предсказания, при которой перемещение игрока на клиенте могло не учитываться при выполнении определенных действий;
  • Улучшено предсказание при ходьбе по объектам и другим сущностям;
  • Некоторые составляющие клиента теперь вызывают ошибки предсказания только локально. Например, если ошибка предсказания произошла у модели оружия в руках, игрок не испытает общую ошибку предсказания;
  • Исправлено предсказание покачивания модели оружия;
  • Исправлена ошибка предсказания, связанная с анимациями бездействия оружия;
  • Исправлена ошибка, из-за которой некоторые разрушаемые объекты не разбивались корректно;
  • Исправлена проблема, из-за которой некоторые переменные, такие как положение игрока, могли некорректно синхронизироваться с сервером в определенных ситуациях;
  • Исправлена рассинхронизация базовой скорости игрока (например, при движении по конвейерам, подвижным объектам и т. д.) между клиентом и сервером.
Источник  
9
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Dark1994

Не понимаю как люди играют в кс после 2005г, архаичный кал мамонта.

7
Wolffe14

Ты забыл снять свои штаны, пока ты высрал это

1
Costollom

Counter-Strike: Source 2

3