В сообществе 4ch обратили внимание на необычный способ борьбы с инпут лагом: «Игроки CS скупают утюги для уменьшения инпут лага».
Ходят слухи о том, что если включить в сеть бытовые приборы, то это позволит уменьшить инпут лаг. По легенде, с задержкой ввода справляется утюг или любое другое устройство, которое оказывает большую нагрузку на электросеть».
Киберспортсмен S1mple во время одной из трансляций пошутил на эту тему
Теперь кто-то подключает утюги, а некоторые окружают себя внушительным количеством бытовой техники.
Фанаты CS2 побеждают инпут лаг необычными методами
В сообществе 4ch обратили внимание на необычный способ борьбы с инпут лагом: «Игроки CS скупают утюги для уменьшения инпут лага».
-input lag
+vibe
+fps
+rush b guys
А потом "за свет" платить.
Ну было бы мне сейчас 15 лет и я грезил мечтами апнуть 30 тысяч в премиуме и попасть в фпл, я бы не только чайник подключал.
А так я подпивас с лапками, мне под пиво зайти в игру и не заснуть бы.
А там реально вообще новчику играть? В жизни в контру толком не играл. Если попробовать и всирать - будешьт таких же "чемпионов" кидать или нет?
Да там рейтинг, будешь играть с нубиками и всё.
А так, игру заполонили читеры на всех званиях. Половина игр на маленьких званиях это читеры. На высоких 99% игр с читерами.
Если идти играть, только на фасеит. Там тоже свой рейтинг.