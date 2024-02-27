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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 485 оценок

Фанаты CS2 побеждают инпут лаг необычными методами

Protezza
Новости

В сообществе 4ch обратили внимание на необычный способ борьбы с инпут лагом: «Игроки CS скупают утюги для уменьшения инпут лага».

Ходят слухи о том, что если включить в сеть бытовые приборы, то это позволит уменьшить инпут лаг. По легенде, с задержкой ввода справляется утюг или любое другое устройство, которое оказывает большую нагрузку на электросеть».

Киберспортсмен S1mple во время одной из трансляций пошутил на эту тему

Теперь кто-то подключает утюги, а некоторые  окружают себя внушительным количеством бытовой техники.

-13
6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Гена Транквилизатор
3
Protezza

-input lag
+vibe
+fps
+rush b guys

1
cuckold

А потом "за свет" платить.

1
вупсич пупсич

Ну было бы мне сейчас 15 лет и я грезил мечтами апнуть 30 тысяч в премиуме и попасть в фпл, я бы не только чайник подключал.

А так я подпивас с лапками, мне под пиво зайти в игру и не заснуть бы.

1
Гусь Отличный

А там реально вообще новчику играть? В жизни в контру толком не играл. Если попробовать и всирать - будешьт таких же "чемпионов" кидать или нет?

1
вупсич пупсич Гусь Отличный

Да там рейтинг, будешь играть с нубиками и всё.
А так, игру заполонили читеры на всех званиях. Половина игр на маленьких званиях это читеры. На высоких 99% игр с читерами.

Если идти играть, только на фасеит. Там тоже свой рейтинг.

0