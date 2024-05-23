Игроки Counter-Strike 2 могут вздохнуть спокойно: AMD выпустила Anti-Lag 2, исправляющий проблемы с банами

Компания AMD сообщила о выходе превью-версии Anti-Lag 2, продолжения своей фирменной технологии для уменьшения задержек ввода в играх. Первым проектом, получившим поддержку новинки, стал многопользовательский шутер Counter-Strike 2.
Выбор Counter-Strike 2 в качестве полигона для тестирования Anti-Lag 2 не случаен. Разработка технологии велась в тесном сотрудничестве с инженерами компании Valve, трудившимися над созданием этого популярного шутера. Такая совместная работа позволила добиться оптимальной интеграции Anti-Lag 2 в игровой процесс Counter-Strike 2.
Интересно, что предыдущая версия технологии, известная как Anti-Lag+, оказалась несовместимой с Counter-Strike 2. Вскоре после релиза шутера выяснилось, что использование Anti-Lag+ может приводить к блокировкам учётных записей пользователей системой Valve Anti-Cheat (VAC). Судя по всему, проблема была связана с особенностями работы антилага, которые могли быть восприняты как попытки нечестной игры.
Хотя на данный момент Anti-Lag 2 работает только в Counter-Strike 2, в будущем AMD планирует расширить список поддерживаемых игр.
Игра от этого лучше не станет. Нужен еще анти баг, анти глич, и анти чит
За 10 лет существования кс го не смогли, ты о чем
valve лучше бы античит нормальный сделали! Почти ни одного матча без читака не обходится - очень они свободно себя чувствуют
причем тут валв если амд фичу выпустили ?))