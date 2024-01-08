На старых видеокартах нет дыма от дымовых гранат в Counter-Strike 2

Игрок рассказал, что с древними видеокартами, например GeForce GTX 650 Ti он не видит рассеивание дыма от гранат из-за проблем с отрисовкой графических элементов и по этому можно получить преимущество перед остальными игроками.
Но напрягает, это то что вместо дыма в игре появляются различные артефакты и полоски.
Вообще в этом случае игроки не нарушают правил, так как старые ПК с 16 ГБ ОЗУ DDR3, GeForce GTX 650 Ti и Intel I5-2500 являются минимальными системными требованиями для игры.
В комментариях на Reddit посоветовали обновить ПК. Пользователи заявили, что их старые компьютеры прекрасно поддерживают Counter-Strike 2 с возможностью нормальной игры.
Нью Гейбл: вам просто нужно обновить свой ПК
Но его хейтить не будут, ведь
Обновить пк 15ти летней давности, за это хейтить должны?)
Ну да, все игроки в кс этим только и хотят заниматься, поэтому 10 лет сидели в доисторической версии)) Еще дотерам предложи, они оценят))
прошло 12 лет
12 лет....
когда-то у меня была 650 палитовская в паре с athlon 2 x2 250
12 лет
Легальные читы
А может это проблема не игры, а у этого товарища просто видюха уже сдыхает ?
Щас начнут скупать такие видяхи, чтоб тащить )
Ожидаем новой волны банов за использование устаревших видеокарт!
Да у КС2 и DirectX, и Vulkan сломаны в хлам.
Да уж, читерство
спасибо старым видеокартам, были мне друзьями
А такое слово, как оптимизация, у Габена слышали ? Или слово патч ?
всех в бан чтоб инвентарь резануть
Больше похоже на отвал чипа
Отвал рук разработчиков из плеч прямо в задние отверстия
Да не, при отвале чипа артефачит само изображение, а тут только эффект...
В контру не играю, но вот такие разноцветные полоски как на 3 скрине, были когда играл в Ластуху. Причем это была единственная игра с такими полосками.
У меня такое было в спайдермене на старых драйверах
GTX 650 Ti кто-то играет на этом старье?
У меня в мине пеке для ютаба и торентов 630. Пора ставить кс
Конечно нет, все ведь мамины, кредитные олигархи, как ты)) Поэтому в кс и играют))))
А в чем проблема без кредита купить 4060? Она же 27 на озоне стоит