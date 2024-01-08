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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 423 оценки

На старых видеокартах нет дыма от дымовых гранат в Counter-Strike 2

KoRnEr
Новости

Игрок рассказал, что с древними видеокартами, например GeForce GTX 650 Ti он не видит рассеивание дыма от гранат из-за проблем с отрисовкой графических элементов и по этому можно получить преимущество перед остальными игроками.

Но напрягает, это то что вместо дыма в игре появляются различные артефакты и полоски.

Вообще в этом случае игроки не нарушают правил, так как старые ПК с 16 ГБ ОЗУ DDR3, GeForce GTX 650 Ti и Intel I5-2500 являются минимальными системными требованиями для игры.

В комментариях на Reddit посоветовали обновить ПК. Пользователи заявили, что их старые компьютеры прекрасно поддерживают Counter-Strike 2 с возможностью нормальной игры.

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27
Комментарии: 27
Ваш комментарий
Генерал Говард

Нью Гейбл: вам просто нужно обновить свой ПК

6
Гена Транквилизатор

Но его хейтить не будут, ведь

0
Raf9111 Гена Транквилизатор

Обновить пк 15ти летней давности, за это хейтить должны?)

1
Гена Транквилизатор Raf9111

Ну да, все игроки в кс этим только и хотят заниматься, поэтому 10 лет сидели в доисторической версии)) Еще дотерам предложи, они оценят))

0
A E Raf9111

прошло 12 лет
12 лет....
когда-то у меня была 650 палитовская в паре с athlon 2 x2 250
12 лет

2
moblin

Легальные читы

3
nodas

А может это проблема не игры, а у этого товарища просто видюха уже сдыхает ?

3
Unicorling

Щас начнут скупать такие видяхи, чтоб тащить )

1
Салярыч

Ожидаем новой волны банов за использование устаревших видеокарт!

1
bysaturn

Да у КС2 и DirectX, и Vulkan сломаны в хлам.

0
Real Slim Shady

Да уж, читерство

0
r0b0tf00t

спасибо старым видеокартам, были мне друзьями

0
Андрей Базымов

А такое слово, как оптимизация, у Габена слышали ? Или слово патч ?

0
Wolfenstein

всех в бан чтоб инвентарь резануть

-1
Tdik

Больше похоже на отвал чипа

-3
Гена Транквилизатор

Отвал рук разработчиков из плеч прямо в задние отверстия

0
barabear

Да не, при отвале чипа артефачит само изображение, а тут только эффект...

1
Rаyden barabear

В контру не играю, но вот такие разноцветные полоски как на 3 скрине, были когда играл в Ластуху. Причем это была единственная игра с такими полосками.

0
Unicorling Rаyden

У меня такое было в спайдермене на старых драйверах

0
ZlobinEvgeny

GTX 650 Ti кто-то играет на этом старье?

-7
sapov

У меня в мине пеке для ютаба и торентов 630. Пора ставить кс

-3
Гена Транквилизатор

Конечно нет, все ведь мамины, кредитные олигархи, как ты)) Поэтому в кс и играют))))

2
sapov Гена Транквилизатор

А в чем проблема без кредита купить 4060? Она же 27 на озоне стоит

0
Гена Транквилизатор sapov
-1
Unicorling Гена Транквилизатор
1