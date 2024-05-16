В XDefiant не будет матчмейкинга на основе навыка

Ubisoft San Francisco опубликовала блог, в котором рассказала о подборке игроков в условно-бесплатном шутере XDefiant. Издатель радует игроков Call of Duty обещанием отсутствия SBMM (подбора по скиллу) в игре.
Но это обещание касается только быстрой игры и казуальных плейлистов. В рейтинговом режиме SBMM все же будет присутствовать.
Разработчики считают, что отсутствие SBMM важно для увлекательного и разнообразного игрового опыта в долгосрочной перспективе. Они отмечают, что матчмейкинг, основанный на скилле, приводит к повторению игр в казуальных плейлистах и напряжению.
Казуальные плейлисты должны быть веселыми, и отсутствие SBMM является способом достичь этой цели. Для любителей соревновательного стиля игры подойдет рейтинговый режим.
В быстрой игре подбор игроков будет основываться в первую очередь на оценке соединения, при подключении к серверам ближайшего региона для минимизации пинга.
- Нежелательные игроки: ограничивает поиск игроков между любыми игроками, которых вы в данный момент избегаете (скорее всего имеется ввиду зарепорченные, исключенные из пати или заблокированные вами).
- Размер команд: Сопоставляет группы игроков с группами аналогичного размера.
- Регион: предпочитает группировать игроков одного региона/языка.
- Устройство ввода: предпочитает игроков, использующих один и тот же метод ввода (клавиатура и мышь/геймпад).
- Платформа: предпочитает игроков, использующих одну и ту же платформу.
В XDefiant, выйдет 21 мая, будут доступны 14 карт, 5 режимов, 5 фракций и 24 единицы оружия. После релиза обещают добавить 4 фракции, 12 единиц оружия и 12 карт за четыре сезона.
Игра появится на PC, PS5 и Xbox Series X|S. Версии для предыдущего поколения отменили.
То есть они реально рассчитывают сделать хороший онлайн в игре, где новички со стартовой винтовкой будут играть против задрота, который вкачал донатную пушку на максимум (донат там 100% будет, ибо это Юбисофт)? Удачи, тупицы!
И это одно из самых нормальных решений юбисофта за овер сколько лет? Невероятно, но задроты тоже не хотят играть с задротами, где каждый квикплей матч превращается в симулятор чемпионата мира, проходили, знаем. Пвп в таких играх умирает быстро, и даже самое отбитое пвп комьюнити такой игры столкнется с банальным - в их топе будут одни читаки, потому что стата читака будет в самой хай категории. Как бы играм без сбмм привет, дестени 2 соболезную
Мертва по прибытию.
Да кому такое нужно?..
Один х в России не доступно сделают. // Станислав Филонов
Будет,не будет.Сначала выпустите игру.
Очередная донатная помойка, где человеки фапают на скинчики.
Убогий клон COD,да еще и заточен будет под ГЕЙпадеров.