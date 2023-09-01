Назад в прошлое: Valve выпустила осенний трейлер Counter-Strike 2 и пообещала релиз летом 2023 года

Сегодня компания Valve выпустила новый трейлер готовящейся Counter-Strike 2. В трейлере говорится об особенностях новой рейтинговой системы. Однако больше всего пользователей привлек не сам трейлер...а обещание Valve выпустить игру летом 2023-го года. При том, что сам трейлер вышел уже 1 сентября.
Просмотревшие трейлер остались в недоумении что это было: банальная шутка или опечатка создателя трейлера. По всей видимости, по первоначальной задумке планировалось указать лето 2024-го года, но что-то пошло не так.
Пользователи шутят, что Valve и Гейб Ньюэлл настолько зациклились на цифре 3, что это в итоге сыграло с издателем злую шутку.
Лето в Америке заканчивается 23 сентября, фактически у них еще есть 3 недели на выпуск игры
+ игра почти вышла из бета-теста, т.к. начали раздавать приглашения всем, у кого есть прайм-статус
Заебись
Забавно как все ресурсы один за другим подхватили то, что типо уже не лето) хотя трейлер по факту говорит что релиз в течении 3 недель будет) всю свою образованность показали, молодцы
Надеюсь переноса не будет.
Блевотня а не игра.
Интересно, что будет со скинами из КС ГО? Обесценятся? Мало кому захочется возиться с модельками оружия, если вышла новая часть
Модели оружия в игры остались старые и все скины там можно будет использовать
Хитро, Валвы не хотят потерять даже крошечную прибыль из за перехода игроков на новую площадку
Дело даже не в этом. Просто представь сколько бы они людей кинули на шекели, у многих инвентарь оценивается в десятки/сотни/миллионы. Это было бы фактически мошенничеством в особо крупных размерах
Я и так ежедневно слышу крики соседа за стеной из за неудачных каток, не хватало мне еще услышать вопли из за обесценившегося инвентаря стоимостью минимум 500000р
Это было бы неплохо, мне не нравится во что превращаются игры из за желания Валв заработать. Все эти разноцветные пушки выглядят нелепо, и все это тащат в других игры как раз из за Контры. Но нет так нет, честно говоря мне плевать на то что у них происходит
Справедливости ради, Вальв зарабатывают сами и дают возможность зарабатывать рядовым игрокам кругленькие суммы. Уж как минимум закрывая операции с нескольких аккаунтов хватит на хлеб с маслом или игровые новинки ААА класса по фулл прайсу с минимальными вложениями
По сути эта игра более ни для чего и не пригодна, не играть же в неё для удовольствия в самом деле