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Counter-Strike 2 2023 г.
6.2 242 оценки

Назад в прошлое: Valve выпустила осенний трейлер Counter-Strike 2 и пообещала релиз летом 2023 года

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AceTheKing
Новости

Сегодня компания Valve выпустила новый трейлер готовящейся Counter-Strike 2. В трейлере говорится об особенностях новой рейтинговой системы. Однако больше всего пользователей привлек не сам трейлер...а обещание Valve выпустить игру летом 2023-го года. При том, что сам трейлер вышел уже 1 сентября.

Просмотревшие трейлер остались в недоумении что это было: банальная шутка или опечатка создателя трейлера. По всей видимости, по первоначальной задумке планировалось указать лето 2024-го года, но что-то пошло не так.

Пользователи шутят, что Valve и Гейб Ньюэлл настолько зациклились на цифре 3, что это в итоге сыграло с издателем злую шутку.

-3
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Famiclone

Лето в Америке заканчивается 23 сентября, фактически у них еще есть 3 недели на выпуск игры

9
МаслоЗагарное

+ игра почти вышла из бета-теста, т.к. начали раздавать приглашения всем, у кого есть прайм-статус

3
Warprophet

Заебись

1
Raf9111

Забавно как все ресурсы один за другим подхватили то, что типо уже не лето) хотя трейлер по факту говорит что релиз в течении 3 недель будет) всю свою образованность показали, молодцы

1
NarkoSky

Надеюсь переноса не будет.

0
JustA_NiceGuy

Блевотня а не игра.

-1
Rey Harley

Интересно, что будет со скинами из КС ГО? Обесценятся? Мало кому захочется возиться с модельками оружия, если вышла новая часть

-1
Famiclone

Модели оружия в игры остались старые и все скины там можно будет использовать

2
Rey Harley Famiclone

Хитро, Валвы не хотят потерять даже крошечную прибыль из за перехода игроков на новую площадку

1
Famiclone Rey Harley

Дело даже не в этом. Просто представь сколько бы они людей кинули на шекели, у многих инвентарь оценивается в десятки/сотни/миллионы. Это было бы фактически мошенничеством в особо крупных размерах

Я и так ежедневно слышу крики соседа за стеной из за неудачных каток, не хватало мне еще услышать вопли из за обесценившегося инвентаря стоимостью минимум 500000р

1
Rey Harley Famiclone

Это было бы неплохо, мне не нравится во что превращаются игры из за желания Валв заработать. Все эти разноцветные пушки выглядят нелепо, и все это тащат в других игры как раз из за Контры. Но нет так нет, честно говоря мне плевать на то что у них происходит

1
Famiclone Rey Harley

Справедливости ради, Вальв зарабатывают сами и дают возможность зарабатывать рядовым игрокам кругленькие суммы. Уж как минимум закрывая операции с нескольких аккаунтов хватит на хлеб с маслом или игровые новинки ААА класса по фулл прайсу с минимальными вложениями

По сути эта игра более ни для чего и не пригодна, не играть же в неё для удовольствия в самом деле

0