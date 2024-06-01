Вышел новый трейлер аниме файтинга Dragon Ball: Sparking! ZERO

Рекламная кампания Dragon Ball: Sparking! ZERO идет на максимальной скорости. Bandai Namco регулярно делится с фанатами новыми кадрами из грядущего файтинга. Этот раз не стал исключением. В сети появился новый трейлер, в котором показаны новые персонажи игры.

Более чем 3-минутный трейлер полон зрелищных боев, чего и следовало ожидать от продукта из вселенной Dragon Ball. Самым важным элементом, однако, являются персонажи - в этом аспекте мы тоже не сможем пожаловаться, ведь набор героев продолжает расти. В дополнение к тем, что уже были показаны в предыдущем трейлере, добавились новые. Среди них - слившиеся Готен и Транкс (Готенкс), Кейл и Каулифла (Кефла) и Сон Гоку и Веджета (Годжета и Веджитто).

Вышеупомянутые персонажи - лишь малая часть из 164 играбельных воинов (включая их альтернативные версии). Всех раскрытых на данный момент персонажей вы можете увидеть на графике ниже.

К сожалению, в трейлере нет никакой информации о дате выхода Sparking! ZERO. Возможно, это станет известно на предстоящем Summer Game Fest.

Dragon Ball: Sparking! ZERO выйдет на ПК и консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S.