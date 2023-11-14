на главную
об игре
Counter-Strike 2 28.09.2023
6.5 373 оценки

Разработчики Counter-Strike 2 устранили ошибку, которая позволяла игрокам скользить по стенам

Gutsz
Новости

Компания Valve начинает прислушиваться к недовольным игрокам Counter-Strike 2, регулярно устраняя глобальные ошибки в игре. Сегодня командный шутер получил очередное обновление, которое призвано устранить ряд раздражающих геймплейных багов. Некоторые проблемы из списка были замечены игроками с момента запуска игры, но теперь их наконец-то устранили.

Главное исправление, которое привносит это свежее обновление для Counter-Strike 2, заключается в улучшении физической модели игроков и объектов на карте. Это позволяет устранить проблемы в игре, которые приводили к багам в передвижении и застреванию в объектах.

Полный список исправлений в патче 11/13/2023:

  • Исправлена ошибка, из-за которой столкновения между игроками иногда приводили к тому, что игроки вставали на ступеньку выше.
  • Исправлена ошибка, из-за которой игроки могли скользить по стенам в Mirage.
  • Исправлена ошибка в системе передвижения, из-за которой игроки могли застревать на геометрии.
  • Исправлена ошибка, из-за которой некорректно работала функция "Удержание кнопки зума: повтор отключен".
  • Исправлена ситуация, когда переключение оружия сразу после выстрела приводило к тому, что выстрел не регистрировался на сервере.
  • Исправлена ситуация, когда игроки могли стрелять во время заморозки в конце разминки, таймов и матчей.

Counter-Strike 2 доступна для бесплатной игры на ПК в цифровом магазине Steam.

2
0
Комментарии: 0
Ваш комментарий