ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Ghost of Tsushima 17.07.2020
Экшен, Адвенчура, Стелс, Открытый мир
8.4 874 оценки

Ghost of Tsushima удачно дебютировала в Steam, обогнав обе части Horizon

monk70
Новости

Долгожданная игра Ghost of Tsushima стала доступна на ПК Это эпическое путешествие Дзина Сакая, самурая, который становится «призраком», чтобы защитить свою родину от монгольского вторжения. Премьера игры состоялась сегодня 16 мая 2024 г., и игроки могут насладиться не только основным сюжетом, но также дополнительным расширением Iki Island и кооперативным режимом Legends (требуется учетная запись PSN).

Релиз игры на ПК был с энтузиазмом встречен игровым сообществом, которому, очевидно, не терпелось встать на место Дзина и исследовать красоту Цусимы, сражаясь с монгольскими захватчиками. Такой вывод мы можем сделать, поскольку в Steam уже более 50 000 игроков, и их число постоянно растёт с каждой минутой. Игра уже заняла 4-е место в рейтинге игр PlayStation, обогнав Horizon Forbidden West и Horizon Zero Dawn.

Ghost of Tsushima для ПК предлагает ряд технических улучшений, включая поддержку сверхшироких мониторов, контроллеров Nvidia DLSS 3, AMD FSR 3, Intel XeSS и DualSense. Благодаря этим функциям игроки смогут испытать феодальную Японию с еще лучшей графикой и большим погружением.

13
18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
1barac9U7ada7

А как Ghost of Tsushima Director's Cut на торрентах стартовала так любо дорого посмотреть. Лепи соня псн на игры и дальше, так держать

10
nikk2440

Там для сингла псн не нужен, люди играют спокойно кто купил ключи активировал, только для мультиплеера нужен.

4
1barac9U7ada7 nikk2440

ты просто не в курсах, бывает. У НАС тут долгая беседа-спор была про адских десантников, псн и снятие игр с продаж. поэтому ты не в курсе событии. бывает

1
Dusty Rust 1barac9U7ada7

сочувствую твоей лишней хромосоме

0
Madiark

Очень ждал игру, не удивлен что игра обогнала по активности похождения рыжей лезбухи

1
PuaJl4eJl

Я думаю все равно многие предпочли торрент)

0
hamshut

Вот и отличненько) И хорошо стартонулаа это значит продажи, а следовательно дальнейшие порты экзов) Ну и мы довольны, что скачали на халяву пиратку) В общем, как там про волков и овец сказано?)

0
caliskan

Получается 180 стран и не нужны?

0
BloodTakeshi

Ну и где там мамкины аналитики что писали что будет провал по всем статьям?

0
erkins007

Вы список стран видели? За редким исключением по типу Казахстана там такие страны что от них прока ноль

-1
golab42

Я думаю даже батю войны перегнать не составит проблем, много кто ждал игру

0
flaur74

В зеленом стиме тоже не плохо дебютировала )

0
SaintsEagle

говорят оптимизон там такой себе

0
electr01

не кто и не удивлен

-1
Челодой моловек 94

Мой топ

1. Uncharted 4

2. HFW

3. HZD

4.GOW

Тсушиму пока незнаю проходил на релизе, но по ощущениям она равна с Horizon FW

-1
Halkbigus

А в Uncharted до этого в первые 3 части играл? Тоже все хочу попробовать четвертую, но вообще не в теме серии, а с первых частей возможности начать играть нету, ибо нет консоли)

0
Челодой моловек 94 Halkbigus

Да бро играл, Natan Drake Collection) игра шедевральна, из трилогии больше понравилась 3 часть, не понял хейта против 3 части, она прогресивнее во всех планах, 2 слишком затянутая. Микро отсылки в 4 будут да и сюжет первых советую хотя бы посмотреть в ютубе, думаю да, важно знать трилогию)

0
Гемор

сони экзы на данный момент это элита игростроя

-5