Российский киберспортсмен объяснил, почему CS2 привлекательнее, чем Dota 2

Он считает, что шутеры понятнее для более широкой аудитории
Российский профессиональный игрок в Dota 2 Алексей «Solo» Березин назвал причину, по которой в Counter-Strike 2 играют больше людей, чем в MOBA от Valve. Он считает, что шутер значительно проще воспринимается аудиторией, и геймерам не нужно много практики для понимания, что происходит в игре.
«Думаю, в CS2 игроков и зрителей больше, потому что она более понятная. Тебе не нужно иметь какой-то огромный наигрыш, чтобы разбираться в том, что происходит на экране. У тебя есть прицел, ты видишь, как спецназовцы борются против террористов – все понятно. "Дота" менее дружелюбна для зрителей. Пока сам не поиграешь и не поймешь, какие способности что делают, не сможешь получать удовольствие».
Алексей «Solo» Березин, профессиональный игрок в Dota 2
Ранее российского киберспортсмена обвинили в нарушении принципов честной игры на турнире по Dota 2. Команду игрока дисквалифицировали с соревнования, а самого киберспортсмена исключили из коллектива. Он признал свою вину, извинившись перед киберспортивной организацией и турнирным оператором.
Что то х**ня, что это х**ня !
не умеешь, не играй
вот это сел в лужу😂
как бы помягче выразиться...
Все прочитавшие вспомнили теорему Эскобара XD
Киберспорт беz политики кстати, это так к слову вспомнился случай, при этом можно было объяснить это тем что это страта такая: с топ линии ухожу в лес, через рошана иду ставить вард и так же ухожу через мид в лес, а то что вам там показалось меня **ать не должно. А вот в кс бы такого не случилось, вот и вся перспектива.
Лучше бы он объяснил как они могут играть в эти игры по 10+ лет. Я вот в свое время играл и доту(еще первую когда она была модом для варика) и в КС(тоже пока он был еще модом). Ну наиграл прилично, тысячи часов наверное, но потом отпустило, интерес полностью пропал. И вряд ли мне когда либо захочется поиграть в них хоть пол часика опять... Как они в это играют десятилетиями и не надоедает?! Как вообще люди так бесконечно могут играть тупо в одну игру? Вот это для меня реальная загадка
как говорится "что то, что это ..."
Хз как люди играют в этот архаичный кал мамонта, кска не актуальна года так с 2006. Заметил тенденцию, что все кто играют в кс глуповатые как минимум.
Зачем в посте про Соло подписывать левую инфу, без упоминания того, что кикнули ноунейм Васяна, а не Соло?