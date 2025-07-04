Российский киберспортсмен объяснил, почему CS2 привлекательнее, чем Dota 2

Он считает, что шутеры понятнее для более широкой аудитории

Российский профессиональный игрок в Dota 2 Алексей «Solo» Березин назвал причину, по которой в Counter-Strike 2 играют больше людей, чем в MOBA от Valve. Он считает, что шутер значительно проще воспринимается аудиторией, и геймерам не нужно много практики для понимания, что происходит в игре.

«Думаю, в CS2 игроков и зрителей больше, потому что она более понятная. Тебе не нужно иметь какой-то огромный наигрыш, чтобы разбираться в том, что происходит на экране. У тебя есть прицел, ты видишь, как спецназовцы борются против террористов – все понятно. "Дота" менее дружелюбна для зрителей. Пока сам не поиграешь и не поймешь, какие способности что делают, не сможешь получать удовольствие».



Алексей «Solo» Березин, профессиональный игрок в Dota 2

Ранее российского киберспортсмена обвинили в нарушении принципов честной игры на турнире по Dota 2. Команду игрока дисквалифицировали с соревнования, а самого киберспортсмена исключили из коллектива. Он признал свою вину, извинившись перед киберспортивной организацией и турнирным оператором.