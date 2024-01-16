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Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.4 433 оценки

В Counter-Strike 2 появился новый скин для AK-47, который оценивается в 1 миллион долларов

Gutsz
Новости

Популярный шутер от Valve вновь поражает своими косметическими предметами и их ценами. Если раньше рекордные по стоимости скины для оружия выпускались для Counter-Strike: Global Offensive, то теперь эстафету перехватывает современная версия этого шутера. Недавно в Counter-Strike 2 был создан первый самый дорогой облик для оружия, оцененный в 1 миллион долларов.

Дорогим скином в Counter-Strike 2 отличился китайский геймер. Игроку удалось получить чрезвычайно редкий скин для AK-47 из серии StatTrak. Всего подобных обликов в линейке StatTrak существует девять экземпляров, которые раньше появлялись только в Counter-Strike: Global Offensive. Теперь был открыт StatTrak AK-47 Case Hardened FN паттерн #661, спустя десять лет после выпуска серии StatTrak.

Как сообщается, это самый редкий и дорогой скин в Counter-Strike 2 на данный момент. Эту версию AK-47 оценивают от $800 тыс. до $1 млн. Некоторые пользователи уже готовы заплатить такие деньги за возможность добавить его в свою коллекцию скинов.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Freund Benno

контра - игра для миллионеров

1
TameIgnacio

А я думал, что это поло.

2
Гена Транквилизатор

Скорее для дураков с деньгами

1
Alex Row

Гамаешь такой в КС, чик- выбиваешь подобный скин и всё -осталось грамотно инвестировать бабки и можно наслаждаться жизнью.

1
Гена Транквилизатор

Мечтай, там все проценты подкручены, казино никогда не бывает в проигрыше

4
Alex Row Гена Транквилизатор

так никто и не спорит

1
Alex40001

а потом ловишь банан на акк до продажи скина

0
Алан Битаров Гена Транквилизатор

Вечно вы строите всякие заговоры.

2
Его-р

Вот за эту мазню школьника 2 класса, лям 1 долларов м-да.

0
Wing42

А всего то надо было криво как бык нассал наложить слои в Фотошопе и вуаля, охапка дров скинец готов и ты мильёнер.

0
Пэцка Глазэк

вот это дерьмо? миллион паххпахп

0
SharpAelinor

🤦‍♂️

0
pokemonizm

Габен просто гений... как сделать *овно дорогим? Скачиваем модельку в интернете за 0 баксов, делаем шанс выпадения 0,0001% и все, вы заработали свой первый миллион :)

0
Алан Битаров

0,64% вообще то.

-1
KAMA33

Мир сошел с ума , половина планеты без нормальной воды сидит, а другая половина за рисованные пиксели миллионы платит ,

-1
Raf9111

Вау, вот ужас. тут этот скин еще сколько продавать будут не известно. А футболистов которые лям в день зарабатывают сколько там в мире? В этом плане мир не сошел с ума?) только скинчики зло, а гейчики по полю мячик гоняют за миллиарды (и не попадают в ворота за эти деньги) это нормик, ага)

0
Гена Транквилизатор

Очередной скам от жиробаса

-4
Генерал Говард

Во всяком случае скины в кс стабильнее, чем крипта и нфт)

3