Valve добавит в CS2 легендарную фанатскую карту с советской эстетикой

Valve купила у фанатов карту к Counter-Strike 2. Легендарную Cache, которая полюбилась фанатам еще со времен той самой CS:GO, в конце марта добавили во вторую часть в качестве модификации. Как только это произошло, разработчики обратились к автору мода, чтобы купить права на локацию.

Как рассказал создатель Cache, пользователь под ником FMPONE, в X, он над предложением долго не думал.

Из уважения к команде разработчиков я воздерживался от комментариев. Но они связались со мной, чтобы выкупить карту в первый же день [после недавнего выхода в Мастерской Steam]. Это была большая честь, и я не хочу, чтобы кто-то подумал, будто мы хоть на мгновение колебались.

В Valve косвенно подтвердили факт сделки, отреагировав на пост FMPONE

Следующий шаг — добавление Cache в официальный маппул игры. Намеки на это фанаты уже нашли в коде недавнего обновления Counter-Strike 2.

Напомним, Cache — это одна из самых узнаваемых и любимых карт в серии. Она известна своей сбалансированной структурой и характерной атмосферой, напоминающей заброшенный советский промышленный комплекс.