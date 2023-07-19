Valve начала третью волну раздачи приглашений в Counter-Strike 2

В ночь с 18 на 19 июля Valve вновь представила новое обновление для Counter-Strike 2.
На этот раз разработчики исправляли ошибки предыдущего патча. Были вновь обновлены карты Overpass и Vertigo. Кроме этого, Valve объявила о третьей волне приглашений. Компания попросила игроков сразу рассказывать о проблемах.
Мы разослали больше приглашений на ограниченное тестирование CS2. Наши новые игроки, если вы столкнулись с ошибками любого рода, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо. Сопроводите его описанием, изображением и видео, если это возможно, чтобы мы могли быстрее устранять ошибки.Представители Valve
Общий список изменений патча для CS2:
- Исправлен баг с поиском игры для команды из двух и более человек, состоящих в одном лобби;
- Исправлена ошибка, из-за которой исчезал хитбокс игроков, застрявших между дверью;
- Теперь пулеметная лента M249 имеет анимацию;
- Обновлено освещение и звуки на карте Vertigo, а также исправлены баги;
- Исправлены баги и ошибки на карте Overpass.
По официальному заявлению Valve, полноценный релиз шутера должен состояться летом 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. Многие пользователи и про-игроки уверены, что разработчики перенесут открытый бета-тест на осень того же года. Первыми в CS 2 были протестированы карты Dust2 и Mirage.
лучше бы третью волну банов раздали
Отпишитесь, многие ли из вас получили приглашение?
Мне в третий раз дали за воротник. А я ведь еще в первой бете участвовал
мне еще с 1 раздачи дали