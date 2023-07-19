Valve начала третью волну раздачи приглашений в Counter-Strike 2

В ночь с 18 на 19 июля Valve вновь представила новое обновление для Counter-Strike 2.

На этот раз разработчики исправляли ошибки предыдущего патча. Были вновь обновлены карты Overpass и Vertigo. Кроме этого, Valve объявила о третьей волне приглашений. Компания попросила игроков сразу рассказывать о проблемах.

Мы разослали больше приглашений на ограниченное тестирование CS2. Наши новые игроки, если вы столкнулись с ошибками любого рода, пожалуйста, отправьте нам электронное письмо. Сопроводите его описанием, изображением и видео, если это возможно, чтобы мы могли быстрее устранять ошибки.Представители Valve

Общий список изменений патча для CS2:

Исправлен баг с поиском игры для команды из двух и более человек, состоящих в одном лобби;

Исправлена ошибка, из-за которой исчезал хитбокс игроков, застрявших между дверью;

Теперь пулеметная лента M249 имеет анимацию;

Обновлено освещение и звуки на карте Vertigo, а также исправлены баги;

Исправлены баги и ошибки на карте Overpass.

По официальному заявлению Valve, полноценный релиз шутера должен состояться летом 2023 года, однако точной даты до сих пор нет. Многие пользователи и про-игроки уверены, что разработчики перенесут открытый бета-тест на осень того же года. Первыми в CS 2 были протестированы карты Dust2 и Mirage.