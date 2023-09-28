Valve в первый же день предупреждает читеров Counter-Strike 2: мы придем и за вашими сообщниками ©

Внимайте, игроки Counter-Strike 2: Компания Valve выпустила предупреждение о том, что не только читеры будут подвергаться жесткому наказанию в виде перманентных банов, но и "сообщники" также будут наказаны. Что это значит? Нам еще предстоит выяснить это у Valve, которая, возможно, намеренно не раскрывает подробности этого аспекта своей античит-программы, чтобы избежать обхода.



Предупреждение появилось в виде одной строки в примечаниях к релизу Counter-Strike 2, опубликованных вчера в Steam. Самая первая строка в разделе "Matchmaking" гласит: "Если один или несколько членов партии будут признаны виновными в читерстве и перманентно забанены, все их сообщники (ориг: associates) будут наказаны потерей рейтинга профиля и рейтинга CS".



Проблема читерства в Counter-Strike существует практически столько же, сколько существует Counter-Strike, как среди обычных игроков, так и на профессиональной сцене. За прошедшие годы Valve сделала практически все возможное, чтобы наказать и отвадить читеров, а в Counter-Strike 2 она сразу же заняла жесткую позицию, отказав людям, уличенным в читерстве в CS:GO, в участии в бета-версии CS2.



Но новая политика CS2 оставляет открытым один большой вопрос: Что именно является "сообщником" в данном контексте? Тот, кто регулярно играет с пойманным читером, или тот, кто случайно попадает в матчи с читерами? Или это может быть тот, кто просто оказался не в том месте и не в то время - оказался в паре с парнем, который кажется очень хорошим игроком, но на самом деле использует хаки? "Сообщники" - настолько расплывчатое понятие, что однозначно сказать об этом невозможно. Возможно, это сделано специально - чтобы игроки не рисковали, не зная точно, где и как упадет банхаммер, - но такой способ управления огромной аудиторией CS2 кажется неточным и хлопотным.



Угроза наказания - не единственный новый способ, с помощью которого Valve пытается отучить игроков от читерства в CS2: в режиме Premier, в котором игроки соревнуются на основе рейтинга на карте, "игрокам с очень высоким рейтингом CS запрещено играть с аккаунтами, не имеющими такого рейтинга".