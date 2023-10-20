Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором проверяется версия драйвера AMD для исключения бана в VAC

19 октября 2023 года Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором проверяется версия видеодрайвера AMD для исключения бана при срабатывании античитерской системы Valve Anti-Cheat (VAC) из-за использования опции Anti-Lag+.
Также Valve объявила, что Steam начала снимать VAC-блокировки с игроков, которые пострадали в результате недавней волны выдачи банов за активацию Anti-Lag+. В компании не уточнили, в течение какого срока со всех таких пользователей снимут ограничения.
13 октября из-за жалоб пользователей AMD отозвала драйвер Radeon 23.10.1. Там стала доступна опция Anti-Lag+, которая вызывала ложное срабатывание VAC, встроенного в CS2. Anti-Lag+ вмешивается в нормальную работу engine.dll, что VAC расценивает как нарушение и помечает аккаунт пользователя в Steam меткой бана. На аккаунте с такой меткой нельзя играть на любых защищённых с помощью VAC серверах Valve.
17 октября 2023 года AMD выпустила новый драйвер Radeon. В бета-версии AMD Radeon Software Adrenalin 23.10.2 отключена опция Anti-Lag+ для избежания получения бана пользователей в сетевых играх, включая Counter-Strike 2, Apex Legends, Call of Duty: Modern Warfare II и Warzone. AMD пояснила, что компания активно работает с производителями игр по поводу корректного перезапуска в драйвере опции Anti-Lag+ и договаривается про разблокировку в Steam всех пострадавших от этой ситуации пользователей.
Сейчас набежит хомячье гейба и будет опять его дефать))) Бедная контора известно кого опять не смогла в античит, но они не виноваты, зато ценник на свои помои подняли)))