Counter-Strike 2 28.09.2023
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От первого лица
6.3 940 оценок

Valve заблокировала Steam-аккаунт с инвентарём на миллион долларов

butcher69 butcher69

Компания Valve заморозила аккаунт китайского трейдера в Steam, на котором находился инвентарь общей стоимостью свыше $1 млн. О ситуации сообщил пользователь olafkswg в X.

В коллекции были уникальные наклейки Titan Esports и iBUYPOWER Esports с турнира EMS One Katowice 2014 по Counter-Strike 2, а также множество редких скинов и кейсов.

Valve пояснила, что блокировка связана с нарушением правил платформы: учётная запись могла использоваться в мошеннической деятельности, при распространении украденных предметов или получении выгоды от взломанных аккаунтов.

Это не первый жёсткий шаг компании в последние месяцы: ранее Valve ограничила выход игр для взрослых в раннем доступе, мотивируя решение невозможностью поддерживать подобные проекты.

28
18
Комментарии: 18
xmyr4ik

Петушиный поступок

22
Goodvini

Не стоит принимать чью то сторону, так как не известны истинные мотивы и причины сторон, а делать выводы выводы практически из заголовка, сомнительно))

10
Neko-Aheron Goodvini

Верно... так что надо принимать свою сторону... пойду пить чаёк =3

12
Fronyx Neko-Aheron

С тортиком?

3
ZAUSA
Вау! Легендарная наклейка Titan Esports и iBUYPOWER Esports с турнира EMS One Katowice 2014 по Counter-Strike 2. Мне бы такую. Я бы часами на неё смотрел.

8
Fl0m4st3r

только не больше часа в день, а то она упадет в цене

11
Raf9111

наклейку стоимостью по 50-100к баксов? да, хотелось бы тоже на такую посмотреть в своем инвентаре)

2
Global Conspiration Raf9111

Да ладно? По 50к зелени? А я неделю назад продал такие 3 штуки по 800 рублей за штуку. Во думал разбогател...

2
Rimasted

Это же трейдер. Пес его знает как он на самом деле вел дела. Может действительно мутный тип, который не гнушался воровать и покупать по низкой цене ворованное, чтобы потом продавать задорого.

3
ZNGRU

Барыга прокололся.

2
MetaforaCode

Вот он прозрел там походу с утра

2
Xsandar Оaktree

Миллион долларов "ничего", просто цифровой код нахрен никому не нужный в жизни.

2
Raphtallia
1
Deep Sea

Вот это ценность, в казино кс2, жесть.

Святой Джо

Заблокировали и заблокировали. Чего бухтеть-то как бабки у подъезда.