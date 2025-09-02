Valve заблокировала Steam-аккаунт с инвентарём на миллион долларов

Компания Valve заморозила аккаунт китайского трейдера в Steam, на котором находился инвентарь общей стоимостью свыше $1 млн. О ситуации сообщил пользователь olafkswg в X.
В коллекции были уникальные наклейки Titan Esports и iBUYPOWER Esports с турнира EMS One Katowice 2014 по Counter-Strike 2, а также множество редких скинов и кейсов.
Valve пояснила, что блокировка связана с нарушением правил платформы: учётная запись могла использоваться в мошеннической деятельности, при распространении украденных предметов или получении выгоды от взломанных аккаунтов.
Это не первый жёсткий шаг компании в последние месяцы: ранее Valve ограничила выход игр для взрослых в раннем доступе, мотивируя решение невозможностью поддерживать подобные проекты.
Петушиный поступок
Не стоит принимать чью то сторону, так как не известны истинные мотивы и причины сторон, а делать выводы выводы практически из заголовка, сомнительно))
Верно... так что надо принимать свою сторону... пойду пить чаёк =3
С тортиком?
Вау! Легендарная наклейка Titan Esports и iBUYPOWER Esports с турнира EMS One Katowice 2014 по Counter-Strike 2. Мне бы такую. Я бы часами на неё смотрел.
только не больше часа в день, а то она упадет в цене
наклейку стоимостью по 50-100к баксов? да, хотелось бы тоже на такую посмотреть в своем инвентаре)
Да ладно? По 50к зелени? А я неделю назад продал такие 3 штуки по 800 рублей за штуку. Во думал разбогател...
Это же трейдер. Пес его знает как он на самом деле вел дела. Может действительно мутный тип, который не гнушался воровать и покупать по низкой цене ворованное, чтобы потом продавать задорого.
Барыга прокололся.
Вот он прозрел там походу с утра
Миллион долларов "ничего", просто цифровой код нахрен никому не нужный в жизни.
Вот это ценность, в казино кс2, жесть.
Заблокировали и заблокировали. Чего бухтеть-то как бабки у подъезда.