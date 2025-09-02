Valve заблокировала Steam-аккаунт с инвентарём на миллион долларов

Компания Valve заморозила аккаунт китайского трейдера в Steam, на котором находился инвентарь общей стоимостью свыше $1 млн. О ситуации сообщил пользователь olafkswg в X.

В коллекции были уникальные наклейки Titan Esports и iBUYPOWER Esports с турнира EMS One Katowice 2014 по Counter-Strike 2, а также множество редких скинов и кейсов.

Valve пояснила, что блокировка связана с нарушением правил платформы: учётная запись могла использоваться в мошеннической деятельности, при распространении украденных предметов или получении выгоды от взломанных аккаунтов.

Это не первый жёсткий шаг компании в последние месяцы: ранее Valve ограничила выход игр для взрослых в раннем доступе, мотивируя решение невозможностью поддерживать подобные проекты.