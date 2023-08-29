На VK Play началась бесплатная раздача стратегии "Craft the World"

С 29 по 31 августа на игровой платформе VK Play можно бесплатно получить стратегию Craft the World. Для этого необходимо зарегистрироваться на площадке и нажать кнопку «установить» на странице игры в каталоге.
Игра представляет собой смесь «Terraria» и «Dwarf Fortress», но менее хардкорная. По праву считается одной из лучших инди-выживалок и не только в России. До сих пор у игры есть фанатская база, клепающая моды — в интернете их можно спокойно найти и опробовать. Эту игру смело рекомендуем, она должна зайти всем и каждому.
Исследуйте случайно сгенерированные миры, населенные опасными существами, постройте надежную крепость, собирайте различные ресурсы и создавайте из них все необходимые вам предметы, конструкции и вооружение.
Какой же там жуткий гринд, лучше пройдите мимо
в Стиме у игры отзывы "очень положительные" и онлайн стабильный....
Начнем с того что это игра про строительство и добычу ресурсов, вот только ИИ гномов настолько глупый, что их приходится всегда контролировать. То лучники бегут непонятно куда, то волшебник не может атаковать в упор, а как они перемещаются по тоннелям это вовсе треш. Крайне медленно и постоянно падая при преодолении уступов. И любой игрок захочет это как то оптимизировать, построив железную дорогу и лифты. Но и те и другие настолько долго изучаются, и требуют столько ресурсов, что появляются только когда почти не нужны. Но все же когда ты построишь сеть тоннелей с дорогой, лифтами, промежуточными складами и тд, понимаешь что делать особо нечего и нужно переходить на следующую карту, чтобы.... начать все сначала, и так раза 4 для всех типов биомов. Тем самым хочу сказать, что по прошествии многих часов вы или будете крайне недовольны всеми описанными недостатками, либо забросите потому что поймете что там уже нечего делать
копатель онлайн?