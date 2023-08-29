На VK Play началась бесплатная раздача стратегии "Craft the World"

В Craft The World у вас, к сожалению, не представится возможности создать свой мир, но получится переделать его под себя, видоизменяя и порабощая все неугодное вам. И кто бы мог подумать, что таким варварством занялись гномы.

Используя магические порталы, маленькие, но очень проворные человечки попадают в новые миры, создавая там целые цивилизации. Каждый шаг по ту сторону магический врат таит в себе множество опасностей.

Вам же уготована роль гномьего командира, предводителя на новых землях. Под вашим чутким руководством маленькая община превратится в целое королевство, полное провизии и сокровищ, так привлекающих местных обитателей, что вам придется постоянно устраивать оборонительные кампании и вылазки во вражеские лагеря.