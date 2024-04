Продажи Crash Bandicoot 4: It's About Time перешагнули отметку в 5 миллионов копий

Продажи платформера 2020 года Crash Bandicoot 4: It’s About Time от Activision и Toys for Bob превысили 5 миллионов копий, согласно профилю в LinkedIn Тоби Шадта, директора по дизайну Toys for Bob. Издатель или разработчик официально не раскрыли данные о продажах четвертой части серии Crash Bandicoot.

Кроме того, в резюме Шадта указано, что на сегодняшний день продано 10 миллионов копий Spyro Reignited Trilogy. Это также впечатляющая цифра, которая служит хорошим предзнаменованием для будущего серии, а также для 3D-платформеров.

Crash Bandicoot 4: It's About Time изначально была выпущена для PlayStation 4 и Xbox One в октябре 2020 года. Позже в 2021 году она стал адоступна на Nintendo Switch, PlayStation 5, Xbox Series X/S и Windows.