В Crash Team Rumble появится дракончик Спайро

С момента своего запуска в начале этого года Crash Team Rumble не успела зажечь сцену или собрать некоторую базу игроков, но многопользовательская игра продолжает расширяться за счет обновлений и дополнений, еще одно из которых появится совсем скоро.

Как подтвердила официальная страница X на The Game Awards, Crash Team Rumble добавит дракона Спайро в качестве играбельного персонажа 7 декабря в рамках третьего после запуска сезона под названием All Fired Up. Подробностей о том, что еще будет добавлено в сезон, пока мало, но, похоже, эта информация будет представлена на церемонии The Game Awards в день релиза.

Crash Team Rumble доступна на PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One и ПК.