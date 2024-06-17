Paradox отменила разработку симулятора жизни Life by You

В этой игре вы создаёте свой собственный открытый мир и населяете его персонажами, которым вы можете дать любой характер и внешность. Вы можете жить их жизнью, общаться с другими людьми на реальном языке, путешествовать по разным локациям на авто или велосипеде, выполнять задания и менять окружающий мир по своему усмотрению. Стройте дома и создавайте компании для своих героев, обустраивайте их жильё и придомовые территории.

У вас есть возможность играть как за одного персонажа, так и за целое общество.