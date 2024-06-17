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Life By You 2025 г.
Симулятор, Песочница
6.4 93 оценки

Paradox отменила разработку симулятора жизни Life by You

monk70
Новости

Paradox Interactive сегодня объявила об отмене предстоящего конкурента The Sims, Life by You. Первоначально анонсированная еще в марте 2023 года, Life by You должна была стать дебютной игрой Paradox Tectonic, внутренней команды разработчиков Paradox во главе с бывшим главой The Sims Родом Хамблом. Отмена привела к списанию 208 млн шведских крон (~19,8 млн долларов) во втором квартале для Paradox.

Life by You изначально планировалось выпустить в раннем доступе в сентябре 2023 года, но затем её отложили до марта 2024 года, а затем до июня 2024 года. Всего за несколько недель до предполагаемого июньского релиза Paradox сообщила, что выход симулятора жизни отложен на неопределенный срок, и теперь мы знаем, почему.

Долгое время мы возлагали надежды на Life by You и на потенциал, который мы в ней видели, но теперь ясно, что игра не сможет оправдать наши ожидания. Версия, которой мы были бы довольны, пока еще слишком далека, поэтому мы принимаем трудное решение отменить релиз. Двигаясь вперед, мы должны выступить на гораздо более высоком уровне, и очевидно, что нас ждет работа.

– Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive

-4
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Etteri

Странно выглядит, честно говоря. Были и дневники разработчиков, и чуть ли не часовые кадры с игровым процессом. А тут резко отменили. Игра смотрелась не так уж плохо на их видео, чтобы говорить о том, что она прямо совсем не готова.

Тут я действительно удивлён.

Жду отмены Inzou, Paralives и ухожу играть в Sims 5 по подписке.

10
bysaturn

Да не. Смотрелась она убого и там даже 30 фпс не было по ощущениям. Базовая бесплатная Симс 4 её явно уделывает.

1
Микола Ларионов

У меня единственное подозрение, что сделали они это, на фоне выхода VtM: Bloodline 2, чтобы, в случае если игра не выстрелит (а в последнее время от Параходов добра не жди), то хотя бы за другие игры обидно не будет.

1
Случайный Игрок

Paradox отменила разработку симулятора жизни

7
Talendor3

А что случилось?)

3
ViscousNetharion

Вчера ребята собрались на пикнике, и подумали: а может ну его нах..й?!

3
Папел

Хахахаха. Вот это жесть... Как же парадоксы катятся

2
Котян Сутоевич

А ведь на такую игру можно было клепать и клепать DLC - десятками, даже сотнями (включая мелкие убогие шкурки и прочую лабуду)! Доили б по самое не балуй. Игру бы всё равно выпустили сильно обрезанной, - и, скорее всего, сырой, - как это и заведено у "Paradox".

2
РикоЧико

Очень странное решение. А также странно то что мартовская презентация не показала какого-то прогресса в разработке.

2
Aellie

Отменить уже готовую игру, которая смотрелась вполне неплохо, это надо быть или гением или идиoтом.

2
tvorog8088

Слабаки, не выдержали троллинга)))

1
Бобровый Погребок

да это было видно с первого трейлера, не понимаю почему это не очевидно этим менеджерам бестолковым

0
sapov

Так посмотри, тут даже писали, что игра порвет симсов)

2
Бобровый Погребок sapov

так я про то и говорю, вы не видите сами что ли, чё презентуете

2
Саня Цукино Усаги

Ну тут смотри какая ситуация. Графика была уродливая - как-будто худший образцы эры Playstation 3. Однако геймплейные описания были многообещающими и куда более интересными, чем в The Sims 4 - четвёрка даже по сравнению с тройкой очень урезана

Теперь у нас остались Paralives и Inzoi

-1
Usurper Саня Цукино Усаги

Playstation 3? В Sims 2 на Ps2 графика была лучше чем тут. )

-2
Саня Цукино Усаги Usurper

Я про мыло говорю, которое с PS3 ассоциируется. Естественно в The Sims 2 графика лучше была

0
Zloy_Parkur

Не смогли...

0
Пользователь ВКонтакте

Тектоник бл 🤡
Жёсткие клоуны, конечно // Александр Муравьедов

0
Deveron

Походу парадоксу жопа приходит, отсчёт начался....

0
grylityy

Жаль 😔😔😔 я ее так ждала 😢

0
qDan

Игра получилась настолько реалистичной, что её "отменили" прямо как в реальной жизни.

0