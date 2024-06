Paradox отменила разработку симулятора жизни Life by You

Paradox Interactive сегодня объявила об отмене предстоящего конкурента The Sims, Life by You. Первоначально анонсированная еще в марте 2023 года, Life by You должна была стать дебютной игрой Paradox Tectonic, внутренней команды разработчиков Paradox во главе с бывшим главой The Sims Родом Хамблом. Отмена привела к списанию 208 млн шведских крон (~19,8 млн долларов) во втором квартале для Paradox.

Life by You изначально планировалось выпустить в раннем доступе в сентябре 2023 года, но затем её отложили до марта 2024 года, а затем до июня 2024 года. Всего за несколько недель до предполагаемого июньского релиза Paradox сообщила, что выход симулятора жизни отложен на неопределенный срок, и теперь мы знаем, почему.

Долгое время мы возлагали надежды на Life by You и на потенциал, который мы в ней видели, но теперь ясно, что игра не сможет оправдать наши ожидания. Версия, которой мы были бы довольны, пока еще слишком далека, поэтому мы принимаем трудное решение отменить релиз. Двигаясь вперед, мы должны выступить на гораздо более высоком уровне, и очевидно, что нас ждет работа.

– Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive