Paradox отменила разработку симулятора жизни Life by You

Paradox Interactive сегодня объявила об отмене предстоящего конкурента The Sims, Life by You. Первоначально анонсированная еще в марте 2023 года, Life by You должна была стать дебютной игрой Paradox Tectonic, внутренней команды разработчиков Paradox во главе с бывшим главой The Sims Родом Хамблом. Отмена привела к списанию 208 млн шведских крон (~19,8 млн долларов) во втором квартале для Paradox.
Life by You изначально планировалось выпустить в раннем доступе в сентябре 2023 года, но затем её отложили до марта 2024 года, а затем до июня 2024 года. Всего за несколько недель до предполагаемого июньского релиза Paradox сообщила, что выход симулятора жизни отложен на неопределенный срок, и теперь мы знаем, почему.
Долгое время мы возлагали надежды на Life by You и на потенциал, который мы в ней видели, но теперь ясно, что игра не сможет оправдать наши ожидания. Версия, которой мы были бы довольны, пока еще слишком далека, поэтому мы принимаем трудное решение отменить релиз. Двигаясь вперед, мы должны выступить на гораздо более высоком уровне, и очевидно, что нас ждет работа.
– Фредрик Вестер, генеральный директор Paradox Interactive
Странно выглядит, честно говоря. Были и дневники разработчиков, и чуть ли не часовые кадры с игровым процессом. А тут резко отменили. Игра смотрелась не так уж плохо на их видео, чтобы говорить о том, что она прямо совсем не готова.
Тут я действительно удивлён.
Жду отмены Inzou, Paralives и ухожу играть в Sims 5 по подписке.
Да не. Смотрелась она убого и там даже 30 фпс не было по ощущениям. Базовая бесплатная Симс 4 её явно уделывает.
У меня единственное подозрение, что сделали они это, на фоне выхода VtM: Bloodline 2, чтобы, в случае если игра не выстрелит (а в последнее время от Параходов добра не жди), то хотя бы за другие игры обидно не будет.
Paradox отменила разработку симулятора жизни
А что случилось?)
Вчера ребята собрались на пикнике, и подумали: а может ну его нах..й?!
Хахахаха. Вот это жесть... Как же парадоксы катятся
А ведь на такую игру можно было клепать и клепать DLC - десятками, даже сотнями (включая мелкие убогие шкурки и прочую лабуду)! Доили б по самое не балуй. Игру бы всё равно выпустили сильно обрезанной, - и, скорее всего, сырой, - как это и заведено у "Paradox".
Очень странное решение. А также странно то что мартовская презентация не показала какого-то прогресса в разработке.
Отменить уже готовую игру, которая смотрелась вполне неплохо, это надо быть или гением или идиoтом.
Слабаки, не выдержали троллинга)))
да это было видно с первого трейлера, не понимаю почему это не очевидно этим менеджерам бестолковым
Так посмотри, тут даже писали, что игра порвет симсов)
так я про то и говорю, вы не видите сами что ли, чё презентуете
Ну тут смотри какая ситуация. Графика была уродливая - как-будто худший образцы эры Playstation 3. Однако геймплейные описания были многообещающими и куда более интересными, чем в The Sims 4 - четвёрка даже по сравнению с тройкой очень урезана
Теперь у нас остались Paralives и Inzoi
Playstation 3? В Sims 2 на Ps2 графика была лучше чем тут. )
Я про мыло говорю, которое с PS3 ассоциируется. Естественно в The Sims 2 графика лучше была
Не смогли...
Тектоник бл 🤡
Жёсткие клоуны, конечно // Александр Муравьедов
Походу парадоксу жопа приходит, отсчёт начался....
Жаль 😔😔😔 я ее так ждала 😢
Игра получилась настолько реалистичной, что её "отменили" прямо как в реальной жизни.