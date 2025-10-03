После успеха Peak Aggro Crab анонсировала хаотичный кооператив Crashout Crew

2025 год неожиданно подарил игровой индустрии хит Peak, созданный студиями Aggro Crab и Landfall. Его вирусная популярность помогла разработчикам справиться с кризисом после отмены крупного проекта. Теперь Aggro Crab готова удивлять снова — команда анонсировала новый кооперативный онлайн-проект под названием Crashout Crew.

Игра рассчитана на четверых игроков и по духу напоминает Overcooked, только вместо поваров здесь — водители вилочных погрузчиков. Вместе с товарищами предстоит выполнять безумные заказы и нелепые доставки, зарабатывать деньги и тратить их на улучшения техники и новые гаджеты. Судя по дебютному трейлеру, проект обещает быть таким же ярким и сумасшедшим, как Peak. Попробовать Crashout Crew можно будет уже 13 октября, когда выйдет демо-версия в рамках Steam Next Fest.

Примечательно, что Crashout Crew стал «второй половиной» того самого игрового джема, из которого родился Peak. Пока часть Aggro Crab работала над Peak вместе с Landfall, другая часть студии параллельно создавала новый проект. Теперь обе игры развиваются одновременно: Peak продолжает получать обновления, а Crashout Crew выходит на публику.

История Aggro Crab — пример того, как неожиданный успех может вдохнуть новую жизнь в студию. Отказавшись от грандиозных, но рискованных идей, команда нашла вдохновение в лёгких и весёлых проектах. Если Peak стал для них возвращением в индустрию, то Crashout Crew обещает закрепить успех и подарить игрокам ещё больше кооперативного хаоса.