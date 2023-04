Creed: Rise to Glory - Championship Edition вышла на PS VR2 и Meta Quest 2 ©

Survios, ведущая в отрасли студия виртуальной реальности, и MGM Interactive Inc., дочерняя компания Metro Goldwyn Mayer Studios Inc. (MGM), объявили о выпуске Creed: Rise to Glory - Championship Edition для платформ PS VR2 и Meta Quest 2. Вдохновленная Крид 3, третьей частью успешной франшизы, созданной и спродюсированной Майклом Б. Джорданом, обновленная игра включает в себя новых персонажей и новую локацию из фильма.

Championship Edition обеспечивает захватывающее дух техническое, производительное и качественное обновление по сравнению с оригиналом, используя мощь PlayStation 5 и PlayStation VR2, чтобы доставить азарт и вызов матчу с высокими ставками на ринге.

Игроки получат совершенно новый игровой контент, включая новую сюжетную арку «Наследие», вдохновленную фильмом Крид 3 (восемь новых глав), три новые арены и впечатляющий список из восьми дополнительных бойцов. Ранее эксклюзивный для Meta Quest 2 режим выносливости также дебютирует на PS VR2, что позволяет игрокам драться, удаляя виртуальные системы выносливости и масштабируя сложность противника, чтобы по-настоящему не наносить удары. Кроме того, обе игры получат новый фитнес-режим для отслеживания калорий и подбора тренировок для достижения личных целей в области здоровья и фитнеса.