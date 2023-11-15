Выпущено обновление The Crew 2 MAD, добавляющее редактор гонок и улучшения качества жизни

Ubisoft выпустила обновление MAD для The Crew 2. Это обновление вносит в игру улучшения редактора гонок, так что теперь игроки могут создавать свои собственные заезды.Патч также вносит некоторые исправления и улучшения качества жизни.

Это последнее обновление называется MAD, потому что оно добавляет 18 новых навыков. Эти навыки требуют большой точности, и их нелегко освоить. Обновление MAD исправило уязвимость в игре. Раньше игроки могли очень быстро набрать массу очков Icon, участвуя в гонке сообщества, которая длилась менее секунды. Обновление MAD устраняет эту ошибку/проблему. Итак, вам больше не нужны простые точки Icon.

Также стоит отметить, что это обновление добавляет двенадцать новых автомобилей. Среди этих новинок можно найти Porsche 911 Carrera RS 2 7, Audi TT RS Roadster и Audi RS Q8. Обновление также устраняет проблему, которая могла привести к падению частоты кадров после установки более 230 контрольных точек.

Обратите внимание, что этот патч довольно большой (около 35 ГБ на ПК). Вы можете найти полные примечания к патчу по ссылке.