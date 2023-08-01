Новый ролик The Crew Motorfest посвятили автомобилям и кастомизации ©

Сегодня компания Ubisoft выпустила новый видеоролик о The Crew Motorfest, демонстрирующий геймплей и рассказывающий о предстоящей игре.

Видеоролик посвящен модельному ряду автомобилей и транспортных средств, которые мы сможем водить и пилотировать в игре. На момент запуска в игре будет представлено более 600 автомобилей. Среди них 80 совершенно новых автомобилей, марок и типов транспортных средств.

Мы уже знаем, что игрокам-ветеранам The Crew 2 не придется начинать игру с нуля (хотя при желании они могут это сделать) благодаря возможности импортировать свой гараж в новую игру.

В видеоролике также демонстрируются многочисленные возможности кастомизации, включенные в игру: в комплект входит более 800 деталей для персонализации автомобилей. Мы даже можем изменить объем двигателя, сделав упор на реалистичность или на что-то более экзотическое.

И, наконец, о звуках, созданных с целью найти баланс между реалистичностью и погружением в игру. Например, разработчики нашли способ усилить эффект от звука электромобилей, чтобы сделать игровой процесс "более эпичным".

The Crew Motorfest стартует 14 сентября 2023 года для PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One и PC.