Опубликованы полные системные требования к ПК The Crew Motorfest

Ubisoft раскрыла окончательные системные требования для ПК для The Crew Motorfest (на странице магазина Ubisoft Connect). Более того, Ubisoft поделилась разрешением, настройками и частотой кадров, которые соответствуют этим требованиям к ПК.
По данным компании, геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400 с 8 ГБ ОЗУ и Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen5 1400. Для игры потребуется 40 ГБ свободного места для хранения данных, и компания рекомендует использовать SSD.
Для игр с разрешением 1080p и высокими настройками и частотой 60 кадров в секунду Ubisoft рекомендует Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen7 2700X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700XT. По словам компании, 8 ГБ видеопамяти должно быть достаточно для такого разрешения и настроек.
Наконец, для 4K/Ultra Ubisoft предлагает Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen5 3600X с NVIDIA GeForce RTX 3090 или AMD Radeon RX 7900.
Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие настройки)
- Процессор: Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400
- Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 8 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)
- ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
- ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)
Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, высокие настройки)
- Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen7 2700X
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ или AMD Radeon RX 5700XT 8 ГБ
- Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)
- ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
- ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)
Рекомендуемые (2K, 60 к/с, высокие настройки)
- Процессор: Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen5 3600
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX3070 8 ГБ или AMD Radeon RX 6700XT 12 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальная)
- ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
- ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)
Рекомендуемые (4K, 60 к/с, ультра настройки)
- Процессор: Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen5 3600X
- Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3090 24 ГБ или AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ
- Оперативная память: 16 ГБ (двухканальная)
- ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
- ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)
The Crew Motorfest выйдет 14 сентября.
Без гемора не купить
Так зачем покупать, если торрент эдишен, если будет защита, то банальный активатор за 100 рублей, как на любую игру!
У данной игры требования постоянное соединения с сетью, так что не один из вариантов не подходит к данной игре.
Ты нормальный человек?
А что ненормального я тебе посоветовал или ты консолота?
опять написали разрабы требования от балды.
если посмотреть то на ультрах у 1060 есть стабильная 30ка, а тут типа на низких 30 кадров лол?
Будто посмотрел Need for speed Underground 3 Tokyo Drift
Графон в игре заметно лучше чем во второй части, а требования "настоящие" не сильно выше.
Блестяще.
Какая ***анская физика
если будет требования постоянное интернет соединения мне лично она на фиг не нужна хоть и есть предыдущие части
это Ubisoft там еще и Denuvo и VMProtect могут сразу воткнуть