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The Crew Motorfest 14.09.2023
6.5 76 оценок

Опубликованы полные системные требования к ПК The Crew Motorfest

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monk70
Новости

Ubisoft раскрыла окончательные системные требования для ПК для The Crew Motorfest (на странице магазина Ubisoft Connect). Более того, Ubisoft поделилась разрешением, настройками и частотой кадров, которые соответствуют этим требованиям к ПК.

По данным компании, геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400 с 8 ГБ ОЗУ и Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen5 1400. Для игры потребуется 40 ГБ свободного места для хранения данных, и компания рекомендует использовать SSD.

Для игр с разрешением 1080p и высокими настройками и частотой 60 кадров в секунду Ubisoft рекомендует Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen7 2700X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700XT. По словам компании, 8 ГБ видеопамяти должно быть достаточно для такого разрешения и настроек.

Наконец, для 4K/Ultra Ubisoft предлагает Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen5 3600X с NVIDIA GeForce RTX 3090 или AMD Radeon RX 7900.

Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие настройки)

  • Процессор: Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 8 ГБ
  • Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)
  • ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
  • ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, высокие настройки)

  • Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen7 2700X
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ или AMD Radeon RX 5700XT 8 ГБ
  • Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)
  • ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
  • ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

Рекомендуемые (2K, 60 к/с, высокие настройки)

  • Процессор: Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen5 3600
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX3070 8 ГБ или AMD Radeon RX 6700XT 12 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ (двухканальная)
  • ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
  • ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

Рекомендуемые (4K, 60 к/с, ультра настройки)

  • Процессор: Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen5 3600X
  • Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3090 24 ГБ или AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ
  • Оперативная память: 16 ГБ (двухканальная)
  • ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)
  • ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

The Crew Motorfest выйдет 14 сентября.

11
11
Комментарии: 11
Ваш комментарий
Abarmot90

Без гемора не купить

2
neeXXXT

Так зачем покупать, если торрент эдишен, если будет защита, то банальный активатор за 100 рублей, как на любую игру!

-5
kotasha neeXXXT

У данной игры требования постоянное соединения с сетью, так что не один из вариантов не подходит к данной игре.

5
Abarmot90 neeXXXT

Ты нормальный человек?

1
neeXXXT Abarmot90

А что ненормального я тебе посоветовал или ты консолота?

0
kotasha

опять написали разрабы требования от балды.

если посмотреть то на ультрах у 1060 есть стабильная 30ка, а тут типа на низких 30 кадров лол?

1
GOD GAME

Будто посмотрел Need for speed Underground 3 Tokyo Drift

0
Tiktotayou124

Графон в игре заметно лучше чем во второй части, а требования "настоящие" не сильно выше.

Блестяще.

0
Retro_Gamer91

Какая ***анская физика

0
dimon10dd

если будет требования постоянное интернет соединения мне лично она на фиг не нужна хоть и есть предыдущие части

0
dimon10dd

это Ubisoft там еще и Denuvo и VMProtect могут сразу воткнуть

0