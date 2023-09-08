Опубликованы полные системные требования к ПК The Crew Motorfest ©

Ubisoft раскрыла окончательные системные требования для ПК для The Crew Motorfest (на странице магазина Ubisoft Connect). Более того, Ubisoft поделилась разрешением, настройками и частотой кадров, которые соответствуют этим требованиям к ПК.

По данным компании, геймерам на ПК потребуется как минимум Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400 с 8 ГБ ОЗУ и Intel Core i5-4460 или AMD Ryzen5 1400. Для игры потребуется 40 ГБ свободного места для хранения данных, и компания рекомендует использовать SSD.

Для игр с разрешением 1080p и высокими настройками и частотой 60 кадров в секунду Ubisoft рекомендует Intel Core i5-8400 или AMD Ryzen7 2700X с 8 ГБ ОЗУ и NVIDIA GeForce RTX 2060 или AMD Radeon RX 5700XT. По словам компании, 8 ГБ видеопамяти должно быть достаточно для такого разрешения и настроек.

Наконец, для 4K/Ultra Ubisoft предлагает Intel Core i5-11600K или AMD Ryzen5 3600X с NVIDIA GeForce RTX 3090 или AMD Radeon RX 7900.

Минимальные (1080p, 30 к/с, низкие настройки)

Процессор: Intel Core i5-4460, AMD Ryzen5 1400

Графический процессор: NVIDIA GeForce GTX 1060 6 ГБ или AMD Radeon RX 480 8 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)

ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)

ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

Рекомендуемые (1080p, 60 к/с, высокие настройки)

Процессор: Intel Core i5-8400, AMD Ryzen7 2700X

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 2060 6 ГБ или AMD Radeon RX 5700XT 8 ГБ

Оперативная память: 8 ГБ (двухканальная)

ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)

ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

Рекомендуемые (2K, 60 к/с, высокие настройки)

Процессор: Intel Core i5-10600K, AMD Ryzen5 3600

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX3070 8 ГБ или AMD Radeon RX 6700XT 12 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ (двухканальная)

ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)

ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

Рекомендуемые (4K, 60 к/с, ультра настройки)

Процессор: Intel Core i5-11600K, AMD Ryzen5 3600X

Графический процессор: NVIDIA GeForce RTX 3090 24 ГБ или AMD Radeon RX 7900 XT 20 ГБ

Оперативная память: 16 ГБ (двухканальная)

ХРАНЕНИЕ: 40 ГБ (рекомендуется SSD)

ОС: Windows 10 (только 64-разрядная версия)

The Crew Motorfest выйдет 14 сентября.