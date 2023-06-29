Ubisoft показала новый геймплей The Crew Motorfest ©

До запуска The Crew Motorfest осталось всего 77 дней, и Ubisoft решила выпустить специальный ролик, в котором нам предложили взглянуть на игровой процесс. Разработчики знают, что игра получила много похвал после последней презентации - большим преимуществом игры является место проведения соревнований — Гавайи идеально подходят для аркадного вождения и использования различных транспортных средств для динамичных соревнований.

Пока что студия сосредоточилась на наземных действиях, но не стоит забывать, что самолеты и лодки также будут представлены. Авторы не отказались от этой идеи и хотят предоставить самый большой набор транспортных средств в истории серии.

Дебют The Crew Motorfest состоится 14 сентября.