Игрок успешно вернул деньги за The Crew после 9 лет с момента покупки

В начале этого месяца компания Ubisoft официально закрыла сервера для своей гоночной игры The Crew. Для проекта, основанного на онлайн-активностях, это означает только смерть. Игроки физически даже не могут зайти в главное меню, хотя могли купить проект за полную стоимость и еще потратиться на микротранзакции. Впрочем, если вы хотите вернуть деньги за The Crew, у вас есть реальный шанс получить компенсацию, даже если вы потратили сотни часов на игру и купили ее несколько лет назад.

Сегодня в сети зафиксировали случай успешного возврата денег за покупку оригинальной The Crew. Для этого даже не пришлось обращаться к Ubisoft или судиться с разработчиками, отключившими сервера. Пользователю вернули деньги через стандартную поддержку Playstation Store, где он и покупал игру.

По словам игрока, он приобрел максимальное издание The Crew еще в 2015 году. Из-за личных обстоятельств он не смог уделить слишком много времени игре, но все же успел наиграть десятки часов. Когда он узнал о закрытии серверов игры, то в качестве эксперимента решил обратиться в поддержку Playstation и запросить возврат средств. К его большому удивлению, ему одобрили полный возврат средств без дополнительных уточнений и споров.