Игрок успешно вернул деньги за The Crew после 9 лет с момента покупки

В начале этого месяца компания Ubisoft официально закрыла сервера для своей гоночной игры The Crew. Для проекта, основанного на онлайн-активностях, это означает только смерть. Игроки физически даже не могут зайти в главное меню, хотя могли купить проект за полную стоимость и еще потратиться на микротранзакции. Впрочем, если вы хотите вернуть деньги за The Crew, у вас есть реальный шанс получить компенсацию, даже если вы потратили сотни часов на игру и купили ее несколько лет назад.
Сегодня в сети зафиксировали случай успешного возврата денег за покупку оригинальной The Crew. Для этого даже не пришлось обращаться к Ubisoft или судиться с разработчиками, отключившими сервера. Пользователю вернули деньги через стандартную поддержку Playstation Store, где он и покупал игру.
По словам игрока, он приобрел максимальное издание The Crew еще в 2015 году. Из-за личных обстоятельств он не смог уделить слишком много времени игре, но все же успел наиграть десятки часов. Когда он узнал о закрытии серверов игры, то в качестве эксперимента решил обратиться в поддержку Playstation и запросить возврат средств. К его большому удивлению, ему одобрили полный возврат средств без дополнительных уточнений и споров.
хороший прецедент, если сейчас все попрут просить возвраты, юбики, может, напрягутся и подзадумаются
Было бы хорошо. Вообще странно, что офлайн режима не было в этой игре, когда всю Кампанию проходишь с ботами)
Деньги то ему вернули не Юбики, а Сони. В единичных случаях это делается руками платформы. Стим также возвращает средства из своих денег, если их очень мало. Когда возвраты приобретают массовый характер, этот вопрос решается уже с издателем.
Парень красава и Playstation Store не стали копейки жабить! Как говориться классучий случай))
Удержат с продажи актуальных продуктов юбиков ))
Запросил в стиме возврат xD посмотрим что ответят
Запрошу тоже
Бубен тебе дадут. У стима такое не прокатит, только Sony может одобрить.
С чего бы? Прецедент есть.
*а нужно было всего лишь p2p патч выпустить...
Какой Прецедент? Игра которая вышла и сразу закрылась? Так The Crew просуществовала почти 10 лет. Я очень сомневаюсь, что Стим вернет деньги. А ещё хуже то, что большинство покупали в Ubisoft Connect, а также ключи на стороне, поэтому возвраты смогут сделать только пользователи PS и скорее таких будет немного. В общем не видать нам офлайн режима.
Ну я в стиме каким-то изданием покупал, так что посмотрим...
Пока ничего не ответили, прошёл час с обращения.