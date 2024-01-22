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об игре
The Crew 02.12.2014
Гонки, Автомобили, От первого лица, От третьего лица, Открытый мир
8.5 2 883 оценки

На Ubisoft хотят подать в суд за закрытие серверов The Crew - заявитель хочет добиться запрета подобных ситуаций

AceTheKing
Новости

Как стало известно, блогер Росс Скотт (Accursed Farms) собирается подать коллективный иск в суд на компанию Ubisoft - за то что она закрыла сервера и доступ к онлайновой-игре The Crew в декабре 2023-го года.

Скотт хочет запретить подобные случаи в игровой индустрии - по его мнению, французский издатель наглым образом в одночасье лишил покупателей доступа к приобретенному товару, полностью обесценив его, и даже не объяснил причину такого решения.

Поскольку Ubisoft продавала игру не как подписку или услугу, а как бессрочный товар, то блогер считает, что у него есть шанс на успех в этом деле. Скотту не нравится, что любые онлайн-игры могут в любой момент быть так же закрыты другими издателями без каких-либо компенсаций вложенных в них средств игрокам, поэтому он хочет что иск к Ubisoft стал прецедентом.

На данный момент Скотт попросил всех, кому небезразлична судьба онлайн-игр и кто готов был бы поставить свою подпись под коллективным иском, написать ему на почту - он хочет посмотреть на сколько в принципе будет актуальна данная проблема для людей. Так же блогер уточнил, что если ему не хватит собственных средств на судебные издержки, то возможно ему придется обратиться за помощью к своей аудитории.

52
25
Комментарии: 25
Ваш комментарий
Madiark

По этому одиночные оффлайн игры намного лучше

32
kotasha

Юбисофт вообще гнилая контора, притом что в игре есть зашифрованные файлы с оффлайн режимом, а игру продавали ни как подписку.

24
Freedomsss

Они ещё твой аккаунт удалить могут если долго не заходить

3
rutri4ek

Согласен! Сам игру покупал с DLC и тут такое))) Пусть идут лесом.

2
JohnTornton Freedomsss

это могут по факту все сделать

2
luVol

Не покупайте официально игры юбисофт никогда и будете счастливы)

16
ZackSnyder

выпускайте оффлайновый патч и отключайте сервера. а то реально гадят на игроков.

16
kaiberserk

Надо поддержать человечка

12
Sivispacempb

Так вот почему юбики заговорили о подписк на игры ,вместо владения ими

12
JohnTornton

ты и в стиме ничем не владеешь. причём тут юбисофт?

0
Sivispacempb JohnTornton

Ну видимо вы не в курсе высказывания юби по поводу того что игры должны быть только по подписке , без "владения " ими на аккаунте

0
Ден

У юби прям свербит по поводу неактивных аккаунтов. Единственная контора, которая стабильно, раз в полгода шлет свои спам письма, о том, что мой акк взломали, беги скорее проверяй. Пару раз я на это повелся, потом просто забил. А у меня там на акке из годного только анно 1800 вроде, и всякий шлак по акции, типа дивижн и каких то халявных игр в которые даже не играл. Вот всё жду, когда они поступят как EA, которые просто удалили мой акк с купленным the way out. Подписочные сервисы для меня в принципе не существуют. Тут кстати (да и не только) была целая туча фанбоев подписочников, с любимой фразой "я подписку купил и не парюсь". После того как им членом по губам провели и просто кинули, все непарящиеся куда то испарились.

0
DarkMoney

Просто нужно, прописывать минимальное время работы серверов в соглашение. Например: что мы запускаем онлайн проект и обязуемся поддерживать сервера в течение 1 года, 5 или 10 лет и т.д. Что бы люди имели представление сколько лет они точно смогут провести в игре, ну или месяцев, а не играть в угадайку.

1
JohnTornton

вообще то обычно и так это есть всё - 10 лет стандарт, редко когда дольше.
и весной зэ крю как раз исполняется 10 лет.

в любом случае, у них есть стата, они явно видят, что там какие-нибудь 2,5 чела сидят и то, которые получили скорее всего её с раздач (в юплее её дважды раздавали), то и не стали запариваться с продлением работы серверов

0
Wolfenstein

а за прынца персии никто в суд за моральный ущерб подать не хочет ?

1
And00001

Эти твари еще за Splinter Cell должны в аду гореть вечно

0
Keltas_Mizri

Трейлер 1 части был хорош, остальное как всегда у юбисофт, обещали тонну - привезли килограмм.
Хотя шумихи по поводу закрытия серверов не понимаю, это онлайн игра, а они закрываются постоянно, при чём даже те, в которые люди донатили кучу денег.

-1
Sivispacempb

По сути идея автора неплохая , действительно люди купили товар , вложили время и средства , а тут без какой либо компенсации товар изымают, а вдруг я крю купил месяц назад и надонатил в неё кучу денег , а тут раз и все доступа к игре нет , должны быть альтернативы на такой случай в каждой игре обязательно.

9
Batchankoff Sivispacempb

Как минимум офлайн режим.

6
igoryok31 Sivispacempb

А я кстати, когда в 2014 году брал, думал об этом, то есть пройдёт 5 лет и всё, сервера отключат! Гуляй Вася! А тут 10-ть прошло! Обидно конечно, но не надо забывать, что "THE CREW" раздавали бесплатно в своё время, у Ubiков серьёзный контраргумент против этого чувака есть! Интересно конечно, чем это дело закончится!😁

0
SpaceyTurkey
Хотя шумихи по поводу закрытия серверов не понимаю, это онлайн игра, а они закрываются постоянно, при чём даже те, в которые люди донатили кучу денег.

И? Почему из-за этого игроки должны терять доступ к тому, что они приобрели?

2
ratte88

Отстутствие дедукции это плохо, рекомендую её прокачать, если возможно.
Если тебе нравится режим терпилы, то окей, удачи, нормальные люди будут при любой возможности долбить крупные компании, чтобы они не наглели. И когда одну компанию отдолбят, то другие примут это во внимание. Также как и примут во внимание отсутствии реакции на закрытие.

1
JohnTornton

ну шо шкильники, что тут ныли, как это плохо. подпишите петиции? будете в этом участвовать? или тока жаловаться можете без дела?

-5
ratte88

0.5 хряпнул? Завтра на заводик, не сиди допоздна.

2
Zlobin_Evgeny

просто нужно прописывать в пользовательском соглашение, что сервера могут быть отключены в любой момент и судов не будет

-7