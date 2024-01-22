На Ubisoft хотят подать в суд за закрытие серверов The Crew - заявитель хочет добиться запрета подобных ситуаций

Как стало известно, блогер Росс Скотт (Accursed Farms) собирается подать коллективный иск в суд на компанию Ubisoft - за то что она закрыла сервера и доступ к онлайновой-игре The Crew в декабре 2023-го года.

Скотт хочет запретить подобные случаи в игровой индустрии - по его мнению, французский издатель наглым образом в одночасье лишил покупателей доступа к приобретенному товару, полностью обесценив его, и даже не объяснил причину такого решения.

Поскольку Ubisoft продавала игру не как подписку или услугу, а как бессрочный товар, то блогер считает, что у него есть шанс на успех в этом деле. Скотту не нравится, что любые онлайн-игры могут в любой момент быть так же закрыты другими издателями без каких-либо компенсаций вложенных в них средств игрокам, поэтому он хочет что иск к Ubisoft стал прецедентом.

На данный момент Скотт попросил всех, кому небезразлична судьба онлайн-игр и кто готов был бы поставить свою подпись под коллективным иском, написать ему на почту - он хочет посмотреть на сколько в принципе будет актуальна данная проблема для людей. Так же блогер уточнил, что если ему не хватит собственных средств на судебные издержки, то возможно ему придется обратиться за помощью к своей аудитории.