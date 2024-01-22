На Ubisoft хотят подать в суд за закрытие серверов The Crew - заявитель хочет добиться запрета подобных ситуаций

Как стало известно, блогер Росс Скотт (Accursed Farms) собирается подать коллективный иск в суд на компанию Ubisoft - за то что она закрыла сервера и доступ к онлайновой-игре The Crew в декабре 2023-го года.
Скотт хочет запретить подобные случаи в игровой индустрии - по его мнению, французский издатель наглым образом в одночасье лишил покупателей доступа к приобретенному товару, полностью обесценив его, и даже не объяснил причину такого решения.
Поскольку Ubisoft продавала игру не как подписку или услугу, а как бессрочный товар, то блогер считает, что у него есть шанс на успех в этом деле. Скотту не нравится, что любые онлайн-игры могут в любой момент быть так же закрыты другими издателями без каких-либо компенсаций вложенных в них средств игрокам, поэтому он хочет что иск к Ubisoft стал прецедентом.
На данный момент Скотт попросил всех, кому небезразлична судьба онлайн-игр и кто готов был бы поставить свою подпись под коллективным иском, написать ему на почту - он хочет посмотреть на сколько в принципе будет актуальна данная проблема для людей. Так же блогер уточнил, что если ему не хватит собственных средств на судебные издержки, то возможно ему придется обратиться за помощью к своей аудитории.
По этому одиночные оффлайн игры намного лучше
Юбисофт вообще гнилая контора, притом что в игре есть зашифрованные файлы с оффлайн режимом, а игру продавали ни как подписку.
Они ещё твой аккаунт удалить могут если долго не заходить
Согласен! Сам игру покупал с DLC и тут такое))) Пусть идут лесом.
это могут по факту все сделать
Не покупайте официально игры юбисофт никогда и будете счастливы)
выпускайте оффлайновый патч и отключайте сервера. а то реально гадят на игроков.
Надо поддержать человечка
Так вот почему юбики заговорили о подписк на игры ,вместо владения ими
ты и в стиме ничем не владеешь. причём тут юбисофт?
Ну видимо вы не в курсе высказывания юби по поводу того что игры должны быть только по подписке , без "владения " ими на аккаунте
У юби прям свербит по поводу неактивных аккаунтов. Единственная контора, которая стабильно, раз в полгода шлет свои спам письма, о том, что мой акк взломали, беги скорее проверяй. Пару раз я на это повелся, потом просто забил. А у меня там на акке из годного только анно 1800 вроде, и всякий шлак по акции, типа дивижн и каких то халявных игр в которые даже не играл. Вот всё жду, когда они поступят как EA, которые просто удалили мой акк с купленным the way out. Подписочные сервисы для меня в принципе не существуют. Тут кстати (да и не только) была целая туча фанбоев подписочников, с любимой фразой "я подписку купил и не парюсь". После того как им членом по губам провели и просто кинули, все непарящиеся куда то испарились.
Просто нужно, прописывать минимальное время работы серверов в соглашение. Например: что мы запускаем онлайн проект и обязуемся поддерживать сервера в течение 1 года, 5 или 10 лет и т.д. Что бы люди имели представление сколько лет они точно смогут провести в игре, ну или месяцев, а не играть в угадайку.
вообще то обычно и так это есть всё - 10 лет стандарт, редко когда дольше.
и весной зэ крю как раз исполняется 10 лет.
в любом случае, у них есть стата, они явно видят, что там какие-нибудь 2,5 чела сидят и то, которые получили скорее всего её с раздач (в юплее её дважды раздавали), то и не стали запариваться с продлением работы серверов
а за прынца персии никто в суд за моральный ущерб подать не хочет ?
Эти твари еще за Splinter Cell должны в аду гореть вечно
Трейлер 1 части был хорош, остальное как всегда у юбисофт, обещали тонну - привезли килограмм.
Хотя шумихи по поводу закрытия серверов не понимаю, это онлайн игра, а они закрываются постоянно, при чём даже те, в которые люди донатили кучу денег.
По сути идея автора неплохая , действительно люди купили товар , вложили время и средства , а тут без какой либо компенсации товар изымают, а вдруг я крю купил месяц назад и надонатил в неё кучу денег , а тут раз и все доступа к игре нет , должны быть альтернативы на такой случай в каждой игре обязательно.
Как минимум офлайн режим.
А я кстати, когда в 2014 году брал, думал об этом, то есть пройдёт 5 лет и всё, сервера отключат! Гуляй Вася! А тут 10-ть прошло! Обидно конечно, но не надо забывать, что "THE CREW" раздавали бесплатно в своё время, у Ubiков серьёзный контраргумент против этого чувака есть! Интересно конечно, чем это дело закончится!😁
И? Почему из-за этого игроки должны терять доступ к тому, что они приобрели?
Отстутствие дедукции это плохо, рекомендую её прокачать, если возможно.
Если тебе нравится режим терпилы, то окей, удачи, нормальные люди будут при любой возможности долбить крупные компании, чтобы они не наглели. И когда одну компанию отдолбят, то другие примут это во внимание. Также как и примут во внимание отсутствии реакции на закрытие.
ну шо шкильники, что тут ныли, как это плохо. подпишите петиции? будете в этом участвовать? или тока жаловаться можете без дела?
0.5 хряпнул? Завтра на заводик, не сиди допоздна.
просто нужно прописывать в пользовательском соглашение, что сервера могут быть отключены в любой момент и судов не будет