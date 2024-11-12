На Ubisoft подали коллективный иск из-за закрытия The Crew

Ubisoft в последнее время переживает нелегкие времена, и новый скандал с The Crew усугубил проблемы. Несколько игроков подали в суд на компанию, поднимая вопросы о праве собственности на игру и цифровых лицензиях.

The Crew, часть гоночной франшизы Ubisoft, стала центром дебатов после того, как ее серверы были закрыты в декабре 2023 года. К апрелю 2024 года игроки больше не могли получить доступ к купленной ими игре.

В ответ два геймера из Калифорнии подали коллективный иск против Ubisoft, заявив, что действия компании были несправедливыми. Хотя Ubisoft предлагала возврат средств игрокам, недавно купившим The Crew, многие давние владельцы остались без выбора. Это привело к решению передать дело в суд.

В иске, поданном 4 ноября в Калифорнии, для описания действий Ubisoft используется сравнение. Они сравнили ситуацию с покупкой автомата для игры в пинбол, который поставляется со всеми его компонентами, а затем производитель удаляет рычаги и бамперы, делая его непригодным для использования.

Кроме того, в иске Ubisoft обвиняется в введении игроков в заблуждение по двум направлениям. Во-первых, утверждается, что игроков заставили поверить, что они покупают игру напрямую, но на самом деле они получали ограниченную лицензию, даже для физических копий. Упаковка дисковой версии усилила это недоразумение – было указано, что в игру можно будет играть офлайн после окончания онлайн-поддержки, что не соответствует действительности.

Во-вторых, утверждается, что физические диски и загруженные файлы были ложно представлены как содержащие полную игру, в то время как на самом деле они функционировали просто как ключи доступа к удаленному серверу. Согласно иску, эти действия нарушают законы о защите прав потребителей Калифорнии.

Два игрока добиваются одобрения иска как коллективного иска, что позволило бы другим пострадавшим игрокам присоединиться к получению компенсации. Дело затрагивает более широкие проблемы в отрасли по поводу цифровой доставки и прав собственности.

В сентябре связанное с этим событие привело к тому, что Valve обновила свой магазин, чтобы сообщить геймерам, что они не владеют играми, купленными в Steam, а только имеют лицензию на их использование.

Будет интересно посмотреть, как будет развиваться этот иск против Ubisoft, поскольку он может стать еще одним ключевым моментом в продолжающейся дискуссии о цифровой доставке.