Пользователи массово отправляют жалобы на Ubisoft из-за закрытия The Crew - в сети появилась инструкция как это сделать

В январе стало известно о том, что блогер Росс Скотт (Accursed Farms) решил подать коллективный иск в суд на компанию Ubisoft - за то что она закрыла сервера и доступ к онлайновой-игре The Crew в декабре 2023-го года.
Недавно блогер перешел к первому этапу борьбы с недобросовестными издателями: он запустил сайт (который переведен на многие языки, в том числе и на русский), на котором представлены подробные инструкции касательно того, как составить жалобу и в какие инстанции ее необходимо подать в зависимости от страны пользователя.
По словам Скотта, на данный момент основная проблема с привлечением к ответственности издателей, которые закрывают доступ к купленным играм, заключается в том, что сейчас нет конкретных законов, которые бы указывали на то, что практика закрытия доступа к играм является нелегальной.
В первую очередь своей компанией Скотт хочет показать властям различных стран то, что такие действия издателей нарушают права потребителей. Он призывает всех неравнодушных игроков подписать официальные государственные петиции (а не бесполезные интернет-инициативы вроде Change.org) для властей различных стран чтобы они узнали о существовании такой проблемы. В них авторы указывают на нарушение прав потребителей и предлагают запретить издателям практику намеренного закрытия доступа к приобретенным играм после окончания срока их поддержки.
По словам Скотта, он уже давно формирует список закрытых игр, но окончательно к данной инициативе его подтолкнула компания Ubisoft, недавно закрывшая The Crew, которая насчитывает около 12 миллионов покупателей. Кроме того, данную игру разрабатывала французская студия Ivory Tower, а во Франции очень строгие законы касаемо защиты прав потребителей - благодаря этому есть реальный шанс наказать Ubisoft и данным прецедентом повлиять на всю индустрию в целом.
Скотт говорит, что владельцы The Crew из любой страны могут направить жалобу на потерю доступа к купленной игре в генеральное управление по конкуренции, потреблению и борьбе с уклонением от уплаты налогов Франции (DGCCRF). Чем больше жалоб поступит в инстанцию - тем больше шансов наказать Ubisoft и других недобросовестных издателей. Пошаговая инструкция о том, как это сделать, представлена на сайте.
Так, так, так, так, стопэ, стопэ, уважаемый блогер Росс Скотт, остановись. Уважаю твое рвение, понимаю, что по-человечески ты прав. Вот в чем не прав, так это в том, что проблема в том, "что сейчас нет конкретных законов, которые бы указывали на то, что практика закрытия доступа к играм является нелегальной". Это лютый бред. Проблема в том, что покупая игру, мы, пользователи, скипаем польз-е согл-е, в котором указано, что компания в любой момент и без объяснения причин может изъять игру из доступа/удалить/поиметь нас, и мы должны это принять и простить. Понятно, что любая фраза в любом документе имеет законную силу только тогда, когда не нарушает основных законов, регламентирующих основное Право. Если в РФ, например, это Конституция, то она действует только в РФ, при этом к играм не имеет никакого отношения. А что есть это Право в международном плане? Страсбургский суд по правам человека? - Не тот формат регламентов. Или какие-то правила, диктованные и постоянно нарушающиеся их западными создателями? Да, ты не можешь написать в Соглашении к своей игре, что эта игра имеет право привлекать несовершеннолетних к азартным мини-играм, т.к. это прямое несоответствие международному праву. НО! фраза о том, что я могу просто закрыть свою игру по техническим причинам, не является нарушением правил гуманности или человечности.
Пользовательское соглашение не может нарушать закон о правах потребителей. Издатели хоть какую филькину грамоту могут составить в своем соглашении и навязать кабальные условия покупателю, но если это нарушает закон, то ею можно подтереться - это не будет иметь юридическую силу в случае суда.
Я же написал об этом. Во-первых, непонятно, законом какой страны о правах потребителей руководствоваться суду? Какому суду? Во-вторых, Польз. согл. не нарушает прав потребителей, если они сами отказываются от этих прав. Права потребителей заключаются не в бесконечности временного (доступа к игре), а к качеству товара, условий его возврата и пользования на весь период, на тех. поддержку и прочее. Но ни один закон о правах потребителей не может гласить, например, что игра, которая в аренде (а не в собственности), должна быть навечно в распоряжении пользователя. Вы же, покупая игру, ее арендуете временно, а не покупаете, вы этого не знали разве?
Если это аренда, а не покупка - в соглашении должен указываться конкретный срок аренды. Кроме того, при приобретении такой "аренды" должно писаться, что приобретаешь аренду на доступ к игре на такой-то срок, а не называть это покупкой, раз оно ею не является. Но поскольку издатели и магазины называют это покупкой, соответственно то, что они спустя годы отключают доступ к игре - прямое изъятие купленного товара.
На данный момент основная проблема заключается в том, что как вы и сказали - непонятно куда именно обращаться. В страну где зарегистрирован магазин/где зарегистрирован издатель/где находится пользователь купивший продукт. Поэтому Скотт и хочет забросать жалобами в первую очередь французскую DGCCRF - там больше всего шансов на то, что они обратят внимание, что французская компания кинула покупателей и отобрала товар (предполагаю что в первую очередь их будут заботить кинутые покупатели непосредственно из Франции) и сама DGCCRF может инициировать внесение правок в местный закон о защите прав потребителей.
Массово кидают жалобы... А собственно зачем? Показать какие Юбики плохие? Так это и так все знают давным давно.
Да и чё вы так переживаете? Щас фанаты мультиплеер восстановят, и будете снова играть, и игра ещё 10 лет проживёт. Мультиплеер у NFS World и у TDU 2 восстановили, и у The Crew восстановят.
Только к фанатам в любой момент могут прийти, сами Юбики не думаю что рады делиться своим играми, типа закрыли и всё, это наше, а не ваше!
К тому же, кто что знает давным давно? А почему тогда их игры всё так же покупают, зачем их поддерживают, видимо знает лишь малая часть, иначе это конторка давно сдулась бы с таким отношением и шаблоном. Я честно хз как они до сих пор кое как держатся
Если и восстановят, то только на PC, а владельцы консольных версий, пойдут лесом, ибо там пользовательские моды не прикрутить. А я ведь хотел себе на плойку купить первую часть, ибо демка понравилась, хорошо что, так и не купил.
Смелое заявление, только есть один нюанс)) В случае с The Crew речь идёт не про мультиплеер, а о возможности вообще в неё поиграть, потому что одиночная игра тоже была завязана на серверах. Инфа о закрытии серверов была известна ещё в прошлом году, а самой игре вообще 10 лет. Если бы всё было так просто, то она уже давно бы оказалась в "бесплатном магазине", но что-то её там не видно (в отличии от той же TDU 2).
Но, NFS World то не прикрыли с World Evolved, хотя EA может это сделать, но не сделала же, хотя этот проект существует уже 7 лет.
Я сам до сих пор не понимаю, как Юбики до сих пор существуют, с новыми то проектами и доением франшиз, но скорее всего из-за любви к их старым играм, хоть и ненавидят за многое.
Бесплатный магазин? Ты про подписку от Юбиков?
Но одиночку в любом случае тоже восстановят, как и мультиплеер у того же NFS World, да и в целом у большинства онлайн игр. Что же насчёт DLC про копов - не знаю.
в неё ещё играют? вот это реально неожиданно
Игра для дебилов, докачался до 30 уровня и забил.