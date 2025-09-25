Crimson Desert в России и странах СНГ будет выходить через Фогейм

Фогейм объявил, что станет официальным дистрибьютором цифровых ключей Crimson Desert для Steam в России и СНГ. Одновременно стартовал прием заявок на предзаказ долгожданной RPG от Pearl Abyss.

Игроков ждет мрачная и эпичная история в мире Пайвел. Главный герой, наемник Клифф, возглавляет остатки разбитого отряда Серых Грив и ищет мести, которая постепенно превращается в масштабное приключение. По пути предстоит собрать союзников, восстановить честь команды и дать отпор врагам, угрожающим самому существованию Пайвела.

Для предзаказа доступны два издания. Стандартный набор обойдется в 4 199 рублей, а расширенный «Премиум» — в 4 899 рублей. Последний включает уникальные бонусы: доспехи Кайрос, снаряжение для скакуна и другие предметы. Оба варианта дают дополнительный щит Калед, который можно будет получить сразу после релиза.

Предзаказ уже открыт, а официальный выход Crimson Desert назначен на 19 марта 2026 года. Игра выйдет в Steam, а Фогейм обеспечит локальное распространение и поддержку в России и странах СНГ.