Crimson Desert в России и странах СНГ будет выходить через Фогейм

Фогейм объявил, что станет официальным дистрибьютором цифровых ключей Crimson Desert для Steam в России и СНГ. Одновременно стартовал прием заявок на предзаказ долгожданной RPG от Pearl Abyss.
Игроков ждет мрачная и эпичная история в мире Пайвел. Главный герой, наемник Клифф, возглавляет остатки разбитого отряда Серых Грив и ищет мести, которая постепенно превращается в масштабное приключение. По пути предстоит собрать союзников, восстановить честь команды и дать отпор врагам, угрожающим самому существованию Пайвела.
Для предзаказа доступны два издания. Стандартный набор обойдется в 4 199 рублей, а расширенный «Премиум» — в 4 899 рублей. Последний включает уникальные бонусы: доспехи Кайрос, снаряжение для скакуна и другие предметы. Оба варианта дают дополнительный щит Калед, который можно будет получить сразу после релиза.
Предзаказ уже открыт, а официальный выход Crimson Desert назначен на 19 марта 2026 года. Игра выйдет в Steam, а Фогейм обеспечит локальное распространение и поддержку в России и странах СНГ.
Так в стиме напрямую есть
скорее всего в 4game будет и русская озвучка, как стало в BDO .
Не у всех РУ стим, не все даже у кого ру стим могут в нем платить, более того, не каждый ру стим акк можно пополнить, даже через сервисы типа ПеГача...
на 99 р дешевле выйдет
Сделал предзаказ на рутрекере
Спасибо, но подожду хорошей скидки в будущем, когда игру отполируют уже.
Ну если официально через издательство, тогда и полную руссификацию необходимо, с озвучкой!