Один из ретейлеров поделился подробностями физических изданий Crimson Desert

Как стало известно, один из румынских ретейлеров раньше времени поделился подробностями физических изданий предстоящей RPG Crimson Desert.

Благодаря утечке стали известны бокс-арты различных изданий, а так же содержимое коллекционного издания - судя по фотографиям, оно включает в себя стилбук и ряд тематических предметов по вселенной игры, в том числе карту и сундук.

Кроме того, ретейлер указал, что игра выйдет 30 ноября текущего года. Это скорее всего обычная заглушка, поскольку 30 ноября - воскресенье, а игры обычно выходят по вторник или пятницу. Тем не менее, ранее разработчики подтвердили, что релиз игры состоится в конце года на PC, PS5 и Xbox Series X/S, так что, вероятно, реальная дата выхода будет близка к указанной ретейлером. Разработчики пообещали поделиться датой выхода игры в августе.