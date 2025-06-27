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Crimson Desert 2025 г.
Экшен, Адвенчура, Ролевая, От третьего лица, Открытый мир
8 300 оценок

Pearl Abyss привезёт на Gamescom новую играбельную демоверсию Crimson Desert

monk70 monk70

Pearl Abyss возвращает Crimson Desert на Gamescom с ещё одной демоверсией, доступной для тех, кто посетит Gamescom 2025, чтобы опробовать ее самостоятельно перед запуском игры этой осенью.

Если вы посетите Crimson Desert на Gamescom 2025, то вы будете играть на ПК на базе AMD с мониторами Samsung G6 и G8. Вы также уйдёте с сумкой товаров Crimson Desert, согласно пресс-релизу Pearl Abyss.

Генеральный директор Pearl Abyss Europe Либи Парк сказал:

Мы очень рады впервые представить последнюю публичную демоверсию Crimson Desert на Gamescom 2025. Мы с нетерпением ждём, когда фанаты смогут опробовать созданный нами опыт. От захватывающего стенда до самого игрового процесса, мы надеемся, что каждый посетитель уйдёт, чувствуя себя частью Crimson Desert — и с нетерпением ожидая того, что нас ждёт на запуске.
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
POLKOVNIK2005

Pearl Abyss привеpёт на Gamescom новую играбельную демоверсию Crimson Desert, прям как говорится оговорка по Фрейду

5
Jesse Faden

Пора бы игру уже выпускать, слишком с ней тянут, при этом пытаюсь напихать механику ото всех знаменитых игр

3
Властелин Сосцов

так игры и нет, есть демка с которой они ходят и собирают деньги у инвесторов

1
Jesse Faden Властелин Сосцов

На dtf, чел выкладывал видос, какого-то типа, который на Summer Fest играл в неё, где-то около получаса. А так хз

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