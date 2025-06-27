Pearl Abyss привезёт на Gamescom новую играбельную демоверсию Crimson Desert

Pearl Abyss возвращает Crimson Desert на Gamescom с ещё одной демоверсией, доступной для тех, кто посетит Gamescom 2025, чтобы опробовать ее самостоятельно перед запуском игры этой осенью.

Если вы посетите Crimson Desert на Gamescom 2025, то вы будете играть на ПК на базе AMD с мониторами Samsung G6 и G8. Вы также уйдёте с сумкой товаров Crimson Desert, согласно пресс-релизу Pearl Abyss.

Генеральный директор Pearl Abyss Europe Либи Парк сказал:

Мы очень рады впервые представить последнюю публичную демоверсию Crimson Desert на Gamescom 2025. Мы с нетерпением ждём, когда фанаты смогут опробовать созданный нами опыт. От захватывающего стенда до самого игрового процесса, мы надеемся, что каждый посетитель уйдёт, чувствуя себя частью Crimson Desert — и с нетерпением ожидая того, что нас ждёт на запуске.